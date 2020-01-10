***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.01.2020 14:24
***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 28.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 49
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA22031
Vade Başlangıç Tarihi 10.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 116.100.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2019 tarih ve 7/147 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 116.100.000 TL nominal değer bono satışı, 49 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811727
BIST
16:13118.600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 609,10
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
119.140
En Düşük
117.701
16:135,8785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0097
|Açılış
|: 5,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,8972
En Düşük
5,8670
16:136,5232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 6,5190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5480
En Düşük
6,5144
16:13292,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,02
|Açılış
|: 292,62
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,36
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|SNGYO
|1,46
|70.553.488
|% 19,67
|
|GYHOL
|9,93
|5.565.377
|% 14,93
|
|YUNSA
|11,71
|83.507.081
|% 14,69
|
|GLBMD
|2,27
|23.786.640
|% 14,65
|
|SRVGY
|12,90
|3.305.666
|% 13,56
|
|BURVA
|10,90
|994.634
|% -12,73
|
|ATAGY
|4,40
|6.136.046
|% -4,56
|
|YBTAS
|3.300,00
|6.748
|% -4,49
|
|MTRYO
|5,45
|14.972
|% -4,39
|
|SANFM
|5,84
|2.031.477
|% -2,99
|
|THYAO
|14,25
|1.438.128.353
|% 0,00
|
|ODAS
|2,78
|1.067.805.407
|% 7,75
|
|HALKB
|6,54
|654.677.279
|% 3,97
|
|KRDMD
|2,85
|601.380.857
|% 3,26
|
|PETKM
|3,93
|598.806.242
|% 0,51
|
|ODAS
|2,78
|1.067.805.407
|% 7,75
|
|ALBRK
|1,70
|429.065.223
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,85
|601.380.857
|% 3,26
|
|EKGYO
|1,51
|311.785.443
|% 2,72
|
|PETKM
|3,93
|598.806.242
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6640
|7,7024
|% 0,23
|
|Frank
|5,9990
|6,0351
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5619
|1,5697
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.550
|-1,45
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,16
|
|Cumhuriyet
|1.941
|1.971
|-5,00
|
|Tam
|1.932
|1.980
|-6,23
|
|Yarım
|934
|958
|-3,02
|
|Çeyrek
|468
|479
|-1,51
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,95
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|65,48
|65,48
|0,12
|