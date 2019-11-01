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***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.11.2019 14:51
GÜNCEL HABERLER

***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MERT ÖNCÜ Genel Müdür Bankacı Genel Müdür
CEM MURATOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı -
EMİR KADİR ALPAY Genel Müdür Yardımcısı Bankacı -
YALÇIN AVCI Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı -
MEHMET GÖKMEN UÇAR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
SİNAN ERDEM ÖZER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı -
HÜSEYİN GÖNÜL Genel Müdür Yardımcısı Bankacı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796115


BIST



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ANELE 2,30 20.774.867 % 15,00  
MSGYO 1,69 51.993.228 % 14,97  
BERA 3,18 116.600.209 % 13,57  
KLMSN 14,49 50.602.878 % 10,44  
ACSEL 4,87 15.091.390 % 9,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3807 7,4177 % 0,10  
Frank 5,7642 5,7989 % -0,09  
Riyal 1,5198 1,5274 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.511 1.511 -1,92  
Altın Gr. 277 277 -0,55  
Cumhuriyet 1.835 1.863 -8,00  
Tam 1.831 1.876 -3,56  
Yarım 885 908 -1,72  
Çeyrek 444 454 -0,86  
Gümüş.Ons 18,04 18,05 -0,06  
Gümüş Gr. 3,31 3,31 -0,02  
B. Petrol 60,45 60,45 0,83  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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