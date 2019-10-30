***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 -44.036 -2.023.258 -1.163.536 1.769.170 0 1.769.170Transferler15 -1.163.536 1.163.536 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.507 -352.457 -346.950 0 -346.950Dönem Karı (Zararı)-352.457 -352.457 0 -352.457Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.507 5.507 0 5.507Sermaye Arttırımı15 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000Sermaye AzaltımıDönem Sonu Bakiyeler6.000.000 0 -38.529 -3.186.794 -352.457 2.422.220 0 2.422.220Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 0 -34.724 -3.186.795 -876.914 1.901.567 0 1.901.567Transferler15 0 -876.914 876.914 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 0 29.502 0 -447.423 -417.921 0 -417.921Dönem Karı (Zararı)0 0 0 -447.423 -447.423 0 -447.423Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 29.502 0 0 29.502 0 29.502Sermaye Arttırımı15 0 400.000 0 0 0 400.000 0 400.000Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 400.000 -5.222 -4.063.709 -894.846 1.883.646 0 1.883.646Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-522.223 -348.011Dönem Karı (Zararı)-447.423 -352.457Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-447.423 -352.457Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-74.655 -65.092Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-17 303 682Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-24.246 -11.954Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -31.365 -11.954Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 7.119 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-55.979 -57.850Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -55.979 -57.850Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 5.267 4.030İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-56.124 11.688Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-194.939 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -5.892 14.790Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -24.606 -22.495Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 -1.108 537Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11-15 23.163 9.030İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler147.258 9.826Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)6-8 138.410 9.786Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 8.848 40Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-578.202 -405.861Alınan Faiz21 55.979 57.850YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI400.000 1.000.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)15 400.000 1.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-122.223 651.989NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-122.223 651.989DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.938.188 1.902.594DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.815.965 2.554.583Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.815.965 1.938.188Ticari Alacaklar194.939 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-6 194.939 0Diğer Alacaklar9.787 3.048İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-6 7.571İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 2.216 3.048Peşin Ödenmiş Giderler7 24.606 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 10.879 14.607Diğer Dönen Varlıklar9 0 135.529ARA TOPLAM2.056.176 2.091.372TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.056.176 2.091.372DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 0 303Ertelenmiş Vergi Varlığı12 25.301 30.568TOPLAM DURAN VARLIKLAR25.301 30.871TOPLAM VARLIKLAR2.081.477 2.122.243KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar0 1.108İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 0 1.108Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 71.239 77.578Kısa Vadeli Karşılıklar34.185 34.884Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 18.735 26.553Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 15.450 8.331Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 11.589 2.741ARA TOPLAM117.013 116.311TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER117.013 116.311UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar80.818 104.365Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 80.818 104.365TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER80.818 104.365TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER197.831 220.676ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.883.646 1.901.567Ödenmiş Sermaye15 6.000.000 6.000.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları15 400.000 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.222 -34.724Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.222 -34.724Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -5.222 -34.724Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -4.063.709 -3.186.795Net Dönem Karı veya Zararı-447.423 -876.914Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.883.646 1.901.567TOPLAM KAYNAKLAR2.081.477 2.122.243Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 550.816 2.393 185.656 0Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)550.816 2.393 185.656 0BRÜT KAR (ZARAR)550.816 2.393 185.656 0Genel Yönetim Giderleri17 -1.186.703 -1.134.331 -371.046 -365.601Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 279.544 846.158 65.399 547.487Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -150.113 -122.051 -90.988 -117.549ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-506.456 -407.831 -210.979 64.337FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-506.456 -407.831 -210.979 64.337Finansman Gelirleri21 55.979 57.850 21.352 36.133SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-450.477 -349.981 -189.627 100.470Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.054 -2.476 2.128 -751Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 3.054 -2.476 2.128 -751SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-447.423 -352.457 -187.499 99.719DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-447.423 -352.457 -187.499 99.719Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-447.423 -352.457 -187.499 99.719Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -746,00000000 -637,00000000 -375,00000000 199,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar29.502 5.507 303 10.152Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 37.823 7.060 388 13.015Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.321 -1.553 -85 -2.863Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-8.321 -1.553 -85 -2.863Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.502 5.507 303 10.152TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-417.921 -346.950 -187.196 109.871Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-417.921 -346.950 -187.196 109.871http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795611BIST