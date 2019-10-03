***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerISIN Kodu TRYOGPY00037Fonun İhraç Edilme Tarihi 04.10.2019Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaMerkez Mahallesi Bağlar Cad. C Blok Apt. No:14 C/9 Kağıthane İstanbul 0212 325 3250 0212 325 3720 ogi@omurgacap.comDiğer HususlarAçıklama Fon yönetim ücreti, Fon Toplam Değeri0 - 10.000.000 TL için sabit günlük 213,00 TL + BSMV10.000.001 - 50.000.000 TL için sabit günlük 792,00 TL + BSMV50.000.000 - 100.000.000 TL için sabit günlük 1.370,00 TL + BSMV100.000.000 TL ve üzeri için TL için günlük % 0,00137 + BSMVtutarları ödenir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790025BIST