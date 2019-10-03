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***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

03.10.2019 17:58
GÜNCEL HABERLER

***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYOGPY00037
Fonun İhraç Edilme Tarihi 04.10.2019
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Merkez Mahallesi Bağlar Cad. C Blok Apt. No:14 C/9 Kağıthane İstanbul 0212 325 3250 0212 325 3720 ogi@omurgacap.com

Diğer Hususlar
Açıklama Fon yönetim ücreti, Fon Toplam Değeri
0 - 10.000.000 TL için sabit günlük 213,00 TL + BSMV
10.000.001 - 50.000.000 TL için sabit günlük 792,00 TL + BSMV
50.000.000 - 100.000.000 TL için sabit günlük 1.370,00 TL + BSMV
100.000.000 TL ve üzeri için TL için günlük % 0,00137 + BSMV
tutarları ödenir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790025


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