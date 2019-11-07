***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGürkan Altınay 14.05.2019 Düzey 3 , Türev Araçlar LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Mehmet Erktin 14.02.2019 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Başkanı, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Başkan 18Oğuz Kösebay 14.02.2019 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - Genel Müdür, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyesi ve Genel Müdür 12Tamar Demir Yazgül 14.02.2019 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - İş Geliştirme ve Pazarlama, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - Araştırma & Yatırım Komitesi Üyesi 10Musa Kerim Mutluay 14.02.2019 2013-2015 ING Bank Sorunlu Krediler Grup Müdürü, 2015- Alternatifbank A.Ş. Yapılandırma ve Yasal Takip Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür YardımcısıÖnder Özcan 14.02.2019 2014-2017 Denizbank Yönetim Raporlama ve Bütçe Planlama Grubu Genel Müdür Yardımcısı, 2017-2018 Deniz Leasing ve Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama A.Ş. Yön. Kur. Üyesi, 2018- Alternatifbank Mali İşler ve Planlama Gen. Mdr. Yrd.Murat Eroğlu 14.02.2019 2015- Alternatifbank A.Ş. Kurumsal Krediler Yapılandırma MüdürüEmrullah Altun 14.02.2019 1992- Alternatifbank A.Ş. Muhasebe MüdürüAybek Kök 14.02.2019 2019- Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Genel Mdr. Yrd.2019- 2017-2019 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ Genel Mdr. Yrd.,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797159BIST