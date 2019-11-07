GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.11.2019 12:57
GÜNCEL HABERLER

***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gürkan Altınay 14.05.2019 Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Mehmet Erktin 14.02.2019 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Başkanı, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Başkan 18
Oğuz Kösebay 14.02.2019 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - Genel Müdür, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyesi ve Genel Müdür 12
Tamar Demir Yazgül 14.02.2019 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - İş Geliştirme ve Pazarlama, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - Araştırma & Yatırım Komitesi Üyesi 10
Musa Kerim Mutluay 14.02.2019 2013-2015 ING Bank Sorunlu Krediler Grup Müdürü, 2015- Alternatifbank A.Ş. Yapılandırma ve Yasal Takip Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Önder Özcan 14.02.2019 2014-2017 Denizbank Yönetim Raporlama ve Bütçe Planlama Grubu Genel Müdür Yardımcısı, 2017-2018 Deniz Leasing ve Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama A.Ş. Yön. Kur. Üyesi, 2018- Alternatifbank Mali İşler ve Planlama Gen. Mdr. Yrd.
Murat Eroğlu 14.02.2019 2015- Alternatifbank A.Ş. Kurumsal Krediler Yapılandırma Müdürü
Emrullah Altun 14.02.2019 1992- Alternatifbank A.Ş. Muhasebe Müdürü
Aybek Kök 14.02.2019 2019- Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Genel Mdr. Yrd.2019- 2017-2019 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ Genel Mdr. Yrd.,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797159


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:33102.763
Değişim :  1,60% |  1.618,98
Açılış :  101.812  
Önceki Kapanış :  101.144  
En Yüksek
102.817 En Düşük
101.812
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YESIL 15,00 14.448.669 % 20,00  
CMENT 13,21 8.455.655 % 13,29  
KLNMA 64,35 95.987.399 % 12,89  
TGSAS 3,47 18.685.691 % 9,46  
SMART 2,84 46.905.508 % 8,40  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3581 7,3950 % -0,15  
Frank 5,7672 5,8019 % -0,07  
Riyal 1,5261 1,5338 % -0,16  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.483 1.484 -7,65  
Altın Gr. 274 274 -2,05  
Cumhuriyet 1.818 1.845 -9,00  
Tam 1.807 1.853 -11,81  
Yarım 874 896 -5,72  
Çeyrek 438 448 -2,86  
Gümüş.Ons 17,53 17,55 -0,10  
Gümüş Gr. 3,23 3,24 -0,02  
B. Petrol 62,56 62,56 0,82  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru