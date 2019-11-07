***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.11.2019 12:57
***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gürkan Altınay 14.05.2019 Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Mehmet Erktin 14.02.2019 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - YK Başkanı, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Başkan 18
Oğuz Kösebay 14.02.2019 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - Genel Müdür, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyesi ve Genel Müdür 12
Tamar Demir Yazgül 14.02.2019 2013 Omurga Yapı Yatırımları A.Ş. - İş Geliştirme ve Pazarlama, 2015 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ - Araştırma & Yatırım Komitesi Üyesi 10
Musa Kerim Mutluay 14.02.2019 2013-2015 ING Bank Sorunlu Krediler Grup Müdürü, 2015- Alternatifbank A.Ş. Yapılandırma ve Yasal Takip Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Önder Özcan 14.02.2019 2014-2017 Denizbank Yönetim Raporlama ve Bütçe Planlama Grubu Genel Müdür Yardımcısı, 2017-2018 Deniz Leasing ve Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama A.Ş. Yön. Kur. Üyesi, 2018- Alternatifbank Mali İşler ve Planlama Gen. Mdr. Yrd.
Murat Eroğlu 14.02.2019 2015- Alternatifbank A.Ş. Kurumsal Krediler Yapılandırma Müdürü
Emrullah Altun 14.02.2019 1992- Alternatifbank A.Ş. Muhasebe Müdürü
Aybek Kök 14.02.2019 2019- Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Genel Mdr. Yrd.2019- 2017-2019 Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ Genel Mdr. Yrd.,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797159
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