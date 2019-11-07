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***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.11.2019 12:45
GÜNCEL HABERLER

***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 5.500.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Omurga Park Gayrimenkul A.Ş. 4580000 TRY 83,27
Mehmet Erktin 450000 TRY 8,18
M. Burak Divanlıoğlu 450000 TRY 8,18
Oğuz Kösebay 20000 TRY 0,36
TOPLAM 5500000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797156


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YESIL 15,00 14.448.669 % 20,00  
CMENT 13,21 8.455.655 % 13,29  
KLNMA 64,35 95.987.399 % 12,89  
TGSAS 3,47 18.685.691 % 9,46  
SMART 2,84 46.905.508 % 8,40  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3581 7,3950 % -0,15  
Frank 5,7672 5,8019 % -0,07  
Riyal 1,5261 1,5338 % -0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.483 1.484 -7,65  
Altın Gr. 274 274 -2,05  
Cumhuriyet 1.818 1.845 -9,00  
Tam 1.807 1.853 -11,81  
Yarım 874 896 -5,72  
Çeyrek 438 448 -2,86  
Gümüş.Ons 17,53 17,55 -0,10  
Gümüş Gr. 3,23 3,24 -0,02  
B. Petrol 62,56 62,56 0,82  
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