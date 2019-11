***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 5.500.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Omurga Park Gayrimenkul A.Ş. 4580000 TRY 83,27Mehmet Erktin 450000 TRY 8,18M. Burak Divanlıoğlu 450000 TRY 8,18Oğuz Kösebay 20000 TRY 0,36TOPLAM 5500000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797156BIST