***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.11.2019 18:19
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, OLMIP.E payları 28/11/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/12/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. VBTS kapsamında OLMIP.E paylarında uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı ve brüt takas uygulaması ise tek fiyat işlem yöntemi ile birlikte 12/12/2019 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800688
BIST
18:05105.844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -138,97
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.431
En Düşük
105.395
18:055,7808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0190
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7917
En Düşük
5,7499
18:056,3605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,3420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3713
En Düşük
6,3350
18:05270,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,46
|Açılış
|: 270,42
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,09
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|AKCNS
|8,60
|23.405.475
|% 19,94
|
|HUBVC
|13,61
|62.536.095
|% 14,85
|
|SANFM
|2,74
|8.674.728
|% 14,64
|
|ASUZU
|12,24
|167.460.107
|% 13,44
|
|AFYON
|5,31
|306.541.889
|% 11,32
|
|UZERB
|1,61
|13.375
|% -8,00
|
|VAKFN
|2,54
|28.983.856
|% -6,27
|
|BERA
|3,51
|14.265.196
|% -6,15
|
|YUNSA
|7,36
|52.074.660
|% -6,12
|
|INTEM
|8,32
|24.778.884
|% -5,99
|
|THYAO
|13,57
|1.672.316.125
|% -1,24
|
|SISE
|4,87
|345.238.922
|% 0,41
|
|GARAN
|10,03
|344.371.767
|% 0,20
|
|AFYON
|5,31
|306.541.889
|% 11,32
|
|PETKM
|3,60
|293.320.421
|% -1,64
|
|THYAO
|13,57
|1.672.316.125
|% -1,24
|
|EKGYO
|1,47
|179.982.064
|% -0,68
|
|KRDMD
|2,33
|251.228.833
|% 0,07
|
|PETKM
|3,60
|293.320.421
|% -1,64
|
|KARSN
|1,40
|102.876.305
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4212
|7,4584
|% 0,44
|
|Frank
|5,7569
|5,7916
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5363
|1,5440
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.456
|-6,49
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|5,78
|
|Yarım
|862
|885
|2,80
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,02
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,67
|62,67
|-0,54
|