***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2019 13:47
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800447
BIST
13:55105.342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -40,76
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
105.959
En Düşük
104.718
13:555,7532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0111
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7588
En Düşük
5,7327
13:556,3399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0166
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3499
En Düşük
6,3208
13:55269,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,99
|Açılış
|: 269,58
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
270,20
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|INTEM
|8,85
|11.622.325
|% 19,92
|
|MTRYO
|2,69
|2.805.979
|% 14,96
|
|YUNSA
|8,52
|89.918.169
|% 13,60
|
|EMNIS
|1,47
|75.036
|% 9,70
|
|ERSU
|1,93
|17.130.048
|% 8,43
|
|IHEVA
|2,22
|2.396.481
|% -11,20
|
|EGCYH
|0,10
|8.136
|% -9,09
|
|UFUK
|2,13
|31.686
|% -8,58
|
|TKURU
|8,00
|97.799
|% -8,05
|
|ESCOM
|1,13
|29.695.639
|% -5,83
|
|THYAO
|13,58
|1.161.450.574
|% 1,04
|
|KRDMD
|2,43
|323.960.987
|% 1,25
|
|EREGL
|7,85
|245.194.372
|% 1,82
|
|GARAN
|9,93
|243.579.455
|% 0,00
|
|ASELS
|18,75
|218.958.916
|% 0,16
|
|KRDMD
|2,43
|323.960.987
|% 1,25
|
|THYAO
|13,58
|1.161.450.574
|% 1,04
|
|EKGYO
|1,46
|110.712.901
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,90
|126.873.959
|% 3,26
|
|PETKM
|3,64
|125.061.200
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3654
|7,4024
|% -0,25
|
|Frank
|5,7408
|5,7753
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5280
|1,5356
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|3,50
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,97
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|2,00
|
|Tam
|1.780
|1.824
|0,86
|
|Yarım
|860
|883
|0,41
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,21
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,96
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|62,59
|62,59
|-0,03
|