***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2019 16:10
***OLMIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OLMIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800631
BIST
18:05105.844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -138,97
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.431
En Düşük
105.395
18:055,7798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0180
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7821
En Düşük
5,7499
18:056,3583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,3420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3607
En Düşük
6,3350
18:05270,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,29
|Açılış
|: 270,59
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|13,61
|62.245.222
|% 14,85
|
|SANFM
|2,74
|8.661.028
|% 14,64
|
|BALAT
|0,34
|23.793
|% 9,68
|
|SMART
|4,70
|75.642.387
|% 9,30
|
|EKIZ
|0,52
|35.660
|% 8,33
|
|UZERB
|1,61
|13.375
|% -8,00
|
|BERA
|3,51
|14.199.801
|% -6,15
|
|TKURU
|7,80
|87.747
|% -5,68
|
|DENGE
|1,51
|595.677
|% -5,63
|
|ISBIR
|420,60
|41.909
|% -5,27
|
|TTKOM
|6,83
|189.447.709
|% -0,44
|
|EKGYO
|1,47
|179.654.236
|% -0,68
|
|PGSUS
|74,35
|173.619.876
|% -2,30
|
|TKFEN
|18,87
|145.558.183
|% -1,00
|
|HALKB
|5,74
|125.171.249
|% -0,35
|
|EKGYO
|1,47
|179.654.236
|% -0,68
|
|CEMAS
|1,20
|68.933.516
|% -0,83
|
|ADESE
|2,02
|98.197.268
|% 2,02
|
|IHYAY
|0,87
|36.543.901
|% -3,33
|
|TTKOM
|6,83
|189.447.709
|% -0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4205
|7,4578
|% 0,43
|
|Frank
|5,7620
|5,7967
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5369
|1,5446
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.456
|-6,53
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|5,78
|
|Yarım
|862
|885
|2,80
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,01
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,19
|63,19
|-0,02
|