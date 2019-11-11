***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
11.11.2019 19:26
***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
32.602.500 90.564.317 -2.928.800 14.624.344 109.109.901 11.075.626 255.047.888 255.047.888
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-720.000 -720.000 -720.000
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.282.321 2.282.321 2.282.321
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
11.075.626 -11.075.626 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.871.168 -6.871.168 -6.871.168
Sermaye Arttırımı
49.500.000 45.510 49.545.510 49.545.510
Dönem Sonu Bakiyeler
82.102.500 90.609.827 -2.928.800 14.624.344 121.747.848 -6.871.168 299.284.551 299.284.551
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
82.102.500 90.609.827 -2.333.600 14.624.344 119.465.527 12.863.103 317.331.701 317.331.701
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.282.321 1.331.388 3.613.709 3.613.709
Diğer Düzeltmeler
0 0
Transferler
14.194.491 -14.194.491 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-69.862.267 -69.862.267 -69.862.267
Dönem Sonu Bakiyeler
82.102.500 90.609.827 -2.333.600 14.624.344 135.942.339 -69.862.267 251.083.143 251.083.143
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.166.240 -10.507.321
Dönem Karı (Zararı)
-69.862.267 -6.871.168
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
50.158.863 19.218.703
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 14.985.813 9.029.355
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-173.078 682.952
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -173.078 682.952
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.665.692 7.470.359
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.414.701 1.451.860
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.250.991 6.018.499
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.023.182 8.562.713
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.439.802 -963.634
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25.462.984 9.526.347
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.627.430 -7.249.757
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 3.627.430 -7.249.757
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
80.027 891.319
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-50.203 -168.238
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-50.203 -168.238
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
96.897.398 -12.908.691
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
43591 96.083.643 -113.490.201
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 138.973.557 -142.671.355
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43591 -152.224.239 257.243.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.200 -262
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.855.424 7.432.131
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.210.213 -21.422.079
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12.468.213 -20.815.079
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-258.000 -607.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
77.193.994 -561.156
Ödenen Faiz
-25.553.736 -8.125.842
Alınan Faiz
1.439.802 963.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -3.175.552 -2.783.957
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.738.268 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-72.103.086 -8.694.265
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
291.189 584.051
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
291.189 584.051
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-81.932.924 -6.960.272
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -81.871.104 -6.953.472
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.820 -6.800
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
9.538.649 -2.318.044
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
9.538.649 -2.318.044
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.825.732 20.944.711
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 49.545.510
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
98.647.794 20.899.201
Kredilerden Nakit Girişleri
98.647.794 20.899.201
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-74.000.000 -49.500.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-74.000.000 -49.500.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.822.062 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.111.114 1.743.125
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.111.114 1.743.125
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.336.359 21.591.409
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.225.245 23.334.534
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.225.245 13.336.359 21.591.409
Ticari Alacaklar
340.031.260 442.471.998 327.263.175
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 232.006 125.204 358.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 339.799.254 442.346.794 326.904.194
Diğer Alacaklar
29.453 29.453 29.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 29.453 29.453 29.453
Türev Araçlar
20 0 44.952 129.914
Stoklar
8 193.345.640 332.146.119 126.727.641
Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.191.844 3.086.634 2.350.419
Diğer Dönen Varlıklar
23.035.388 36.608.811 4.977.994
ARA TOPLAM
566.858.830 827.724.326 483.070.005
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 22.045.399 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
566.858.830 849.769.725 483.070.005
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 22.453.269 407.870 407.870
Maddi Duran Varlıklar
11 196.158.360 124.406.444 140.921.952
Kullanım Hakkı Varlıkları
17.162.176 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.123.139 2.203.090 1.405.809
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.123.139 2.203.090 1.405.809
Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.417.085 16.955.734 16.820.452
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
245.314.029 143.973.138 159.556.083
TOPLAM VARLIKLAR
812.172.859 993.742.863 642.626.088
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 182.517.434 157.930.801 95.176.855
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.128.109 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.128.109 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.128.109 0 0
Ticari Borçlar
319.404.437 471.628.676 259.976.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 160.663.905 200.401.618 78.895.375
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 158.740.532 271.227.058 181.081.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 0 1.200 262
Diğer Borçlar
5.518.288 3.602.097 1.447.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 5.518.288 3.602.097 1.447.077
Türev Araçlar
20 10.863.815 7.281.337 9.712
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.113.968 1.160.992 534.968
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 2.738.268 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.753.743 12.117.847 10.697.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.135.467 6.423.966 5.621.366
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.618.276 5.693.881 5.076.244
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.232 22.975 56.866
ARA TOPLAM
531.309.026 656.484.193 367.899.997
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
531.309.026 656.484.193 367.899.997
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.148.254 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.148.254 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.148.254 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 11.876.149 12.637.000 13.509.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 3.756.287 3.676.260 4.606.882
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.780.690 16.313.260 18.115.882
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
561.089.716 672.797.453 386.015.879
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
251.083.143 320.945.410 256.610.209
Ödenmiş Sermaye
15 82.102.500 82.102.500 32.602.500
Sermaye Düzeltme Farkları
90.609.827 90.609.827 90.564.317
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.333.600 -2.333.600 -2.928.800
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.333.600 -2.333.600 -2.928.800
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.333.600 -2.333.600 -2.928.800
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 14.624.344 14.624.344 14.624.344
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
135.942.339 121.747.848 110.672.222
Net Dönem Karı veya Zararı
-69.862.267 14.194.491 11.075.626
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
251.083.143 320.945.410 256.610.209
TOPLAM KAYNAKLAR
812.172.859 993.742.863 642.626.088
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 772.695.527 835.874.754 250.426.226 320.944.049
Satışların Maliyeti
17 -684.851.908 -719.409.233 -209.965.684 -276.196.294
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
87.843.619 116.465.521 40.460.542 44.747.755
BRÜT KAR (ZARAR)
87.843.619 116.465.521 40.460.542 44.747.755
Genel Yönetim Giderleri
-67.027.377 -56.504.683 -21.233.040 -20.846.237
Pazarlama Giderleri
-36.859.901 -38.278.669 -12.571.052 -12.761.334
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.103.030 -1.366.525 -674.774 -529.123
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31.349.327 50.563.645 17.523.230 39.802.702
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-58.982.308 -68.464.663 -21.154.437 -52.761.163
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-45.779.670 2.414.626 2.350.469 -2.347.400
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
194.378 524.244 44.828 72.096
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-144.175 -356.006 -53.731 49.979
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-45.729.467 2.582.864 2.341.566 -2.225.325
Finansman Gelirleri
18 1.439.802 963.634 386.651 494.402
Finansman Giderleri
18 -25.492.575 -9.526.347 -3.533.273 -3.278.175
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-69.782.240 -5.979.849 -805.056 -5.009.098
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-80.027 -891.319 816.762 -523.552
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -80.027 -891.319 816.762 -523.552
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-69.862.267 -6.871.168 11.706 -5.532.650
DÖNEM KARI (ZARARI)
-69.862.267 -6.871.168 11.706 -5.532.650
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-69.862.267 -6.871.168 11.706 -5.532.650
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,85090000 -0,08370000 0,00010000 -0,06740000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-69.862.267 -6.871.168 11.706 -5.532.650
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-69.862.267 -6.871.168 11.706 -5.532.650
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798275
BIST