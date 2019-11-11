***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler32.602.500 90.564.317 -2.928.800 14.624.344 109.109.901 11.075.626 255.047.888 255.047.888Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-720.000 -720.000 -720.000Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.282.321 2.282.321 2.282.321Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler11.075.626 -11.075.626 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.871.168 -6.871.168 -6.871.168Sermaye Arttırımı49.500.000 45.510 49.545.510 49.545.510Dönem Sonu Bakiyeler82.102.500 90.609.827 -2.928.800 14.624.344 121.747.848 -6.871.168 299.284.551 299.284.551Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler82.102.500 90.609.827 -2.333.600 14.624.344 119.465.527 12.863.103 317.331.701 317.331.701Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.282.321 1.331.388 3.613.709 3.613.709Diğer Düzeltmeler0 0Transferler14.194.491 -14.194.491 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-69.862.267 -69.862.267 -69.862.267Dönem Sonu Bakiyeler82.102.500 90.609.827 -2.333.600 14.624.344 135.942.339 -69.862.267 251.083.143 251.083.143Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI47.166.240 -10.507.321Dönem Karı (Zararı)-69.862.267 -6.871.168Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler50.158.863 19.218.703Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 14.985.813 9.029.355Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-173.078 682.952Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -173.078 682.952Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.665.692 7.470.359Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.414.701 1.451.860Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.250.991 6.018.499Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24.023.182 8.562.713Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.439.802 -963.634Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25.462.984 9.526.347Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.627.430 -7.249.757Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler20 3.627.430 -7.249.757Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler80.027 891.319Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-50.203 -168.238Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-50.203 -168.238İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler96.897.398 -12.908.691Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler43591 96.083.643 -113.490.201Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 138.973.557 -142.671.355Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler43591 -152.224.239 257.243.075Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.200 -262Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.855.424 7.432.131İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.210.213 -21.422.079Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12.468.213 -20.815.079Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-258.000 -607.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları77.193.994 -561.156Ödenen Faiz-25.553.736 -8.125.842Alınan Faiz1.439.802 963.634Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -3.175.552 -2.783.957Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.738.268 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-72.103.086 -8.694.265Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri291.189 584.051Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri291.189 584.051Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-81.932.924 -6.960.272Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -81.871.104 -6.953.472Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-61.820 -6.800Verilen Nakit Avans ve Borçlar9.538.649 -2.318.044Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar9.538.649 -2.318.044Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.825.732 20.944.711Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 49.545.510Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri98.647.794 20.899.201Kredilerden Nakit Girişleri98.647.794 20.899.201Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-74.000.000 -49.500.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-74.000.000 -49.500.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.822.062 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.111.114 1.743.125NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.111.114 1.743.125DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.336.359 21.591.409DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.225.245 23.334.534Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.225.245 13.336.359 21.591.409Ticari Alacaklar340.031.260 442.471.998 327.263.175İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 232.006 125.204 358.981İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 339.799.254 442.346.794 326.904.194Diğer Alacaklar29.453 29.453 29.453İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 29.453 29.453 29.453Türev Araçlar20 0 44.952 129.914Stoklar8 193.345.640 332.146.119 126.727.641Peşin Ödenmiş Giderler9 4.191.844 3.086.634 2.350.419Diğer Dönen Varlıklar23.035.388 36.608.811 4.977.994ARA TOPLAM566.858.830 827.724.326 483.070.005Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 22.045.399 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR566.858.830 849.769.725 483.070.005DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 22.453.269 407.870 407.870Maddi Duran Varlıklar11 196.158.360 124.406.444 140.921.952Kullanım Hakkı Varlıkları17.162.176 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.123.139 2.203.090 1.405.809Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.123.139 2.203.090 1.405.809Peşin Ödenmiş Giderler9 7.417.085 16.955.734 16.820.452TOPLAM DURAN VARLIKLAR245.314.029 143.973.138 159.556.083TOPLAM VARLIKLAR812.172.859 993.742.863 642.626.088KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 182.517.434 157.930.801 95.176.855Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.128.109 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.128.109 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.128.109 0 0Ticari Borçlar319.404.437 471.628.676 259.976.647İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 160.663.905 200.401.618 78.895.375İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 158.740.532 271.227.058 181.081.272Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 0 1.200 262Diğer Borçlar5.518.288 3.602.097 1.447.077İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 5.518.288 3.602.097 1.447.077Türev Araçlar20 10.863.815 7.281.337 9.712Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.113.968 1.160.992 534.968Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 2.738.268 0Kısa Vadeli Karşılıklar10.753.743 12.117.847 10.697.610Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 6.135.467 6.423.966 5.621.366Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 4.618.276 5.693.881 5.076.244Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.232 22.975 56.866ARA TOPLAM531.309.026 656.484.193 367.899.997TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER531.309.026 656.484.193 367.899.997UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14.148.254 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14.148.254 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar14.148.254 0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 11.876.149 12.637.000 13.509.000Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 3.756.287 3.676.260 4.606.882TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.780.690 16.313.260 18.115.882TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER561.089.716 672.797.453 386.015.879ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar251.083.143 320.945.410 256.610.209Ödenmiş Sermaye15 82.102.500 82.102.500 32.602.500Sermaye Düzeltme Farkları90.609.827 90.609.827 90.564.317Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.333.600 -2.333.600 -2.928.800Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.333.600 -2.333.600 -2.928.800Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.333.600 -2.333.600 -2.928.800Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 14.624.344 14.624.344 14.624.344Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları135.942.339 121.747.848 110.672.222Net Dönem Karı veya Zararı-69.862.267 14.194.491 11.075.626TOPLAM ÖZKAYNAKLAR251.083.143 320.945.410 256.610.209TOPLAM KAYNAKLAR812.172.859 993.742.863 642.626.088Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 772.695.527 835.874.754 250.426.226 320.944.049Satışların Maliyeti17 -684.851.908 -719.409.233 -209.965.684 -276.196.294TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)87.843.619 116.465.521 40.460.542 44.747.755BRÜT KAR (ZARAR)87.843.619 116.465.521 40.460.542 44.747.755Genel Yönetim Giderleri-67.027.377 -56.504.683 -21.233.040 -20.846.237Pazarlama Giderleri-36.859.901 -38.278.669 -12.571.052 -12.761.334Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.103.030 -1.366.525 -674.774 -529.123Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31.349.327 50.563.645 17.523.230 39.802.702Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-58.982.308 -68.464.663 -21.154.437 -52.761.163ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-45.779.670 2.414.626 2.350.469 -2.347.400Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler194.378 524.244 44.828 72.096Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-144.175 -356.006 -53.731 49.979FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-45.729.467 2.582.864 2.341.566 -2.225.325Finansman Gelirleri18 1.439.802 963.634 386.651 494.402Finansman Giderleri18 -25.492.575 -9.526.347 -3.533.273 -3.278.175SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-69.782.240 -5.979.849 -805.056 -5.009.098Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-80.027 -891.319 816.762 -523.552Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -80.027 -891.319 816.762 -523.552SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-69.862.267 -6.871.168 11.706 -5.532.650DÖNEM KARI (ZARARI)-69.862.267 -6.871.168 11.706 -5.532.650Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-69.862.267 -6.871.168 11.706 -5.532.650Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,85090000 -0,08370000 0,00010000 -0,06740000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-69.862.267 -6.871.168 11.706 -5.532.650Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-69.862.267 -6.871.168 11.706 -5.532.650http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798275BIST