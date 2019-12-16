***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama11 Aralık 2019 tarihli Özel Durum Açıklamasında, Şirket'imizin 82.102.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin 410.512.500 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 165.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla % 200.97 oranında artırılarak 247.102.500 TL'ye yükseltilmesine karar verildiği açıklanmıştı. Bu kapsamda, sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 16 Aralık 2019 tarihinde başvuru yapılmıştır. Kurulca onaylanmamış taslak İzahname ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803760BIST