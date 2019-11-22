***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul Başkanlığına İlgi : 21.11.2019 tarih, BİAŞ-2- 8946 sayılı yazınız, Konu : Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk. Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu' nun Özel Durumlar Tebliği' ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda açıklama yapmamız talep edilmiştir. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800153BIST