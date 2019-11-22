***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
22.11.2019 17:06
***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığına İlgi : 21.11.2019 tarih, BİAŞ-2- 8946 sayılı yazınız, Konu : Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hk. Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu' nun Özel Durumlar Tebliği' ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda açıklama yapmamız talep edilmiştir. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800153
BIST
18:05106.588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -216,79
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
106.020
18:055,7128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0131
|Açılış
|: 5,7210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7236
En Düşük
5,6924
18:056,3003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0075
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3308
En Düşük
6,2977
18:05268,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,24
|Açılış
|: 268,75
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
270,33
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.423.096
|% 20,00
|
|VAKFN
|2,23
|47.323.262
|% 19,89
|
|KLNMA
|48,46
|6.150.501
|% 14,78
|
|AKENR
|0,95
|86.821.328
|% 14,46
|
|SANKO
|5,62
|32.878.391
|% 12,85
|
|KLGYO
|2,97
|104.673.532
|% -12,39
|
|INFO
|4,50
|4.549
|% -10,00
|
|MGROS
|22,80
|232.120.925
|% -7,84
|
|UZERB
|1,60
|46.703
|% -6,98
|
|MSGYO
|1,61
|26.247.958
|% -5,85
|
|THYAO
|13,64
|1.398.999.775
|% -0,80
|
|GARAN
|10,12
|338.161.793
|% -0,88
|
|ASELS
|19,26
|311.786.543
|% -0,26
|
|PETKM
|3,71
|296.165.588
|% -0,54
|
|KRDMD
|2,37
|237.055.202
|% 1,28
|
|OZGYO
|1,37
|218.564.290
|% 0,00
|
|THYAO
|13,64
|1.398.999.775
|% -0,80
|
|KRDMD
|2,37
|237.055.202
|% 1,28
|
|AKENR
|0,95
|86.821.328
|% 14,46
|
|EKGYO
|1,46
|126.656.221
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3089
|7,3456
|% -0,34
|
|Frank
|5,7054
|5,7398
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5187
|1,5263
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.463
|-1,74
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,15
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|7,00
|
|Tam
|1.785
|1.830
|7,29
|
|Yarım
|863
|885
|3,52
|
|Çeyrek
|433
|443
|1,76
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,04
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,56
|63,56
|-0,41
|
Seans Raporu
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -438, 61 kaybederek (% -0.33 ) 131, 273
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17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi OZGYO, THYAO, AKENR
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17:57XU100
Endeks 106, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 6, 616.00 milyon TL de
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17:56BRKSN
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 283, 430 adet işlem
-
17:55RYGYO
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 923, 501 adet işlem