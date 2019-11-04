***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Finansman Direktörü Sayın Selda Ercantan Aksoy, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Gebze Fabrika Genel Müdürü olarak atanmıştır. Sayın Özden Erol Dündar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,Şirketimizin Finansman Direktörü olarak atanmıştır. İlgili görev değişikliği kapsamında güncellenen içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'ne bildirilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II. 15.1 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796416BIST