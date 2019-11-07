***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz'in 04.11.2019 tarihli ve 20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca uzun bir süredir yalnızca idari bir birim olarak varlığını sürdüren ve herhangi bir üretim faaliyetimizin mevcut olmadığı Keçiliköyosb Mahallesi Ellinci Yıl Cad. N3 Yunusemre/Manisa adresinde kayıtlı Manisa Şubesi'nin kapatılmasına karar verilmiştir. [EK 1- Yönetim Kurulu Kararı] Şirketimiz'in yukarıda bilgileri verilen yönetim kurulu kararının 07.11.2019 tarihinde Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edildiği ve dolayısıyla bu tarih itibariyle Manisa Şubesi'nin Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden terkin edildiği kamuya duyurulur. İlgili kurum ve kuruluşlar nezdinde Manisa Şubesi kapanışına ilişkin yapılacak bildirimler de usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II. 15.1 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797188BIST