***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.11.2019 15:17
***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz'in 04.11.2019 tarihli ve 20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca uzun bir süredir yalnızca idari bir birim olarak varlığını sürdüren ve herhangi bir üretim faaliyetimizin mevcut olmadığı Keçiliköyosb Mahallesi Ellinci Yıl Cad. N3 Yunusemre/Manisa adresinde kayıtlı Manisa Şubesi'nin kapatılmasına karar verilmiştir. [EK 1- Yönetim Kurulu Kararı] Şirketimiz'in yukarıda bilgileri verilen yönetim kurulu kararının 07.11.2019 tarihinde Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edildiği ve dolayısıyla bu tarih itibariyle Manisa Şubesi'nin Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden terkin edildiği kamuya duyurulur. İlgili kurum ve kuruluşlar nezdinde Manisa Şubesi kapanışına ilişkin yapılacak bildirimler de usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II. 15.1 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797188
BIST
18:05103.544
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 2.400,61
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
103.544
En Düşük
101.812
18:055,7379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0114
|Açılış
|: 5,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7330
18:056,3521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0136
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3439
18:05273,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -2,04
|Açılış
|: 273,62
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
273,38
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|1,98
|8.881.128
|% 20,00
|
|YESIL
|15,00
|14.693.859
|% 20,00
|
|TIRE
|1,96
|124.791.850
|% 17,37
|
|BOSSA
|6,33
|51.086.879
|% 14,05
|
|CMENT
|13,16
|15.576.860
|% 12,86
|
|ODAS
|1,55
|127.168.282
|% -11,43
|
|KLMSN
|16,12
|59.738.738
|% -10,44
|
|EGCYH
|0,10
|61.614
|% -9,09
|
|ERBOS
|21,72
|18.708.203
|% -8,74
|
|DOBUR
|3,87
|18.590.562
|% -6,97
|
|THYAO
|12,66
|2.366.810.782
|% 6,03
|
|PETKM
|3,67
|658.007.091
|% 3,38
|
|GARAN
|9,77
|525.384.356
|% 2,95
|
|ASELS
|18,94
|494.685.101
|% 1,77
|
|KRDMD
|2,33
|376.256.561
|% 2,64
|
|THYAO
|12,66
|2.366.810.782
|% 6,03
|
|PETKM
|3,67
|658.007.091
|% 3,38
|
|KRDMD
|2,33
|376.256.561
|% 2,64
|
|YYAPI
|0,47
|43.937.640
|% 2,17
|
|YGYO
|0,49
|42.662.387
|% 4,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3357
|7,3725
|% -0,46
|
|Frank
|5,7496
|5,7843
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5256
|1,5333
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|-7,27
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,55
|62,55
|0,81
|
Seans Raporu
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Endeks 103, 203 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 04 üstünde . İşlem hacmi 8, 509.00 milyon TL de
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17:55THYAO
Yüzde 5.19 oranında artışla 12.56 lira fiyatla işlem gören hissede 174, 051, 667 adet işlem