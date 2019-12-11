***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İçerisinde Bedelli Sermaye ArtırımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 410.512.500Mevcut Sermaye (TL) 82.102.500Ulaşılacak Sermaye (TL) 247.102.500Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)OLMIP, TRAOLMKS91D2 82.102.500 165.000.000,000 200,96830 1,00 OLMIP, TRAOLMKS91D2 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 82.102.500 165.000.000,000 200,96830Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Şirket hakim ortağı I.P. Container Holdings (Spain), S.L. halka arz sonrası satılamayan paylara ilişkin alım taahhüdü vermiştir.Para Birimi TRYEk AçıklamalarYönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/IV. maddesi uyarınca1) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin Yönetim Kurulu'na vermiş olduğu yetkiye istinaden, 82.102.500 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 410.512.500 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 165.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla 247.102.500 TL'ye yükseltilmesine2) Artırılan 165.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden 1 Kuruş nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 16.500.000.000 adet "borsada işlem görecek nitelikteki" payın nama yazılı olarak ihracına ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 TL fiyattan (1 lot pay için 1 Türk Lirası nominal değer üzerinden) kullandırılmasına3) Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 (on beş) takvim günü olarak belirlenmesine bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen ilk iş günü akşamı sona ermesine4) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİAŞ) nominal bedelin altında olmamak kaydıyla BİAŞ Pay Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine5) Halka arzdan sonra satılmayan pay bulunması durumunda, bu payların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç iş günü içinde ana ortağımız I.P. Container Holdings (Spain), S.L tarafından taahhüt edildiği üzere, oluşacak halka arz fiyatının ortalamasından düşük olmamak üzere ve bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle satın alınmasına6) Sermaye Artırım Gerekçesi ile Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Hakkında Açıklama Raporu'nun onaylanmasına7) Şirketin çıkarılmış sermayesinin 247.102.500 TL'ye yükseltilmesi için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına ve bu konuda Şirket yönetimine yetki verilmesinekarar vermiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Fonun Kullanım Yeri.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803082BIST