***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 410.512.500Mevcut Sermaye (TL) 82.102.500Ulaşılacak Sermaye (TL) 247.102.500Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)OLMIP, TRAOLMKS91D2 82.102.500 165.000.000,000 200,96830 1,00 OLMIP, TRAOLMKS91D2 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 82.102.500 165.000.000,000 200,96830Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Şirket hakim ortağı I.P. Container Holdings (Spain), S.L. halka arz sonrası satılamayan paylara ilişkin alım taahhüdü vermiştir.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 16.12.2019Ek Açıklamalar11.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklamasında, Şirket'imizin 82.102.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin 410.512.500 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 165.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla 247.102.500 TL'ye yükseltilmesine karar verildiği açıklanmıştı. Bu kapsamda, sermaye artırımına ilişkin ekteki taslak İzahname ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İzahname_Taslak_Kap.pdfEK: 2 Deloitte Sorumluluk Beyanı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803759BIST