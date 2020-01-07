***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerErgun Hepvar Genel Müdür Yönetici Genel MüdürSelda Ercantan Aksoy Gebze Fabrika Genel Müdürü Yönetici Finansman DirektörüHasan Tankut Özcan Marmara Bölge Genel Müdürü Yönetici Satış Direktörü, Ticaret Direktörü,Gebze Fabrika Genel MüdürüSemih Çelebi Tedarik Zinciri ve Operasyonlar Direktörü Yönetici Marmara Bölge Direktörü, İç Anadolu ve Güney Marmara Bölge Direktörü, Marmara ve İç Anadolu Bölge Direktörü, Teknik Hizmetler Direktörü, Operasyon DirektörüMustafa Kemal Cirit Adana Fabrikası Genel Müdürü Yönetici Güney Anadolu Bölgesi Satış MüdürüHikmet Şakar Marmara Bölge Satış Direkötürü Yönetici Güney Marmara Bölgesi Satış Müdürü, Güney Marmara ve İç Anadolu Bölgesi Satış Müdürü, Bursa Fabrikası Genel Müdürü, Ulusal Satış DirektörüTamer Parla İzmir Fabrikası Genel Müdürü Yönetici Satış Geliştirme Müdürü, Kuzey Marmara Bölgesi Satış Müdürü, Kuzey Batı Marmara Bölgesi Satış Müdürü, Çorlu Fabrikası Genel Müdürü,Kritik Segmentler Proje DirektörüÖzay İleri Özdemir Çorum Fabrikası Genel Müdürü Yönetici İzmir Fabrika Kontrol Müdürü, Çorum Fabrika MüdürüYılmaz Selçuk Anadolu Bölge ve Ulusal Satış Genel Müdürü Yönetici Bursa Fabrika Üretim Müdürü, Gebze Fabrika Üretim Müdürü, Gebze Fabrika Müdürü, Gebze Fabrikası Genel Müdürü, Çorlu Fabrikası Genel Müdürü, Bursa Fabrikası Genel MüdürüMUSTAFA DURUKAN Satınalma Ve Lojistik Direktörü Yönetici Satınalma Ve Lojistik DirektörüSİBEL SEĞMEN ERİM Kurumsal Gelişim Direktörü Yönetici Kurumsal Gelişim DirektörüDUYGU ÖZKURT Bilgi Sistemleri Müdürü Yönetici Bilgi Sistemleri MüdürüGÖZDE İÇHEDEF ERKÜÇÜK İnsan Kaynakları Direktörü Yönetici Marmara Bölge İnsan Kaynakları İş OrtağıÖZDEN EROL DÜNDAR Finansman Direktörü Yönetici Finansman Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808388BIST