***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.01.2020 16:25
***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ergun Hepvar Genel Müdür Yönetici Genel Müdür
Selda Ercantan Aksoy Gebze Fabrika Genel Müdürü Yönetici Finansman Direktörü
Hasan Tankut Özcan Marmara Bölge Genel Müdürü Yönetici Satış Direktörü, Ticaret Direktörü,Gebze Fabrika Genel Müdürü
Semih Çelebi Tedarik Zinciri ve Operasyonlar Direktörü Yönetici Marmara Bölge Direktörü, İç Anadolu ve Güney Marmara Bölge Direktörü, Marmara ve İç Anadolu Bölge Direktörü, Teknik Hizmetler Direktörü, Operasyon Direktörü
Mustafa Kemal Cirit Adana Fabrikası Genel Müdürü Yönetici Güney Anadolu Bölgesi Satış Müdürü
Hikmet Şakar Marmara Bölge Satış Direkötürü Yönetici Güney Marmara Bölgesi Satış Müdürü, Güney Marmara ve İç Anadolu Bölgesi Satış Müdürü, Bursa Fabrikası Genel Müdürü, Ulusal Satış Direktörü
Tamer Parla İzmir Fabrikası Genel Müdürü Yönetici Satış Geliştirme Müdürü, Kuzey Marmara Bölgesi Satış Müdürü, Kuzey Batı Marmara Bölgesi Satış Müdürü, Çorlu Fabrikası Genel Müdürü,Kritik Segmentler Proje Direktörü
Özay İleri Özdemir Çorum Fabrikası Genel Müdürü Yönetici İzmir Fabrika Kontrol Müdürü, Çorum Fabrika Müdürü
Yılmaz Selçuk Anadolu Bölge ve Ulusal Satış Genel Müdürü Yönetici Bursa Fabrika Üretim Müdürü, Gebze Fabrika Üretim Müdürü, Gebze Fabrika Müdürü, Gebze Fabrikası Genel Müdürü, Çorlu Fabrikası Genel Müdürü, Bursa Fabrikası Genel Müdürü
MUSTAFA DURUKAN Satınalma Ve Lojistik Direktörü Yönetici Satınalma Ve Lojistik Direktörü
SİBEL SEĞMEN ERİM Kurumsal Gelişim Direktörü Yönetici Kurumsal Gelişim Direktörü
DUYGU ÖZKURT Bilgi Sistemleri Müdürü Yönetici Bilgi Sistemleri Müdürü
GÖZDE İÇHEDEF ERKÜÇÜK İnsan Kaynakları Direktörü Yönetici Marmara Bölge İnsan Kaynakları İş Ortağı
ÖZDEN EROL DÜNDAR Finansman Direktörü Yönetici Finansman Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808388
BIST