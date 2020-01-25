***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 19.820.509 562.736 2.131.942 14.546 1.545 972.972 4.958.209 6.145.786 34.608.245 34.608.245Transferler156.940 5.988.846 -6.145.786 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-97.272 157.321 60.049 60.049Dönem Karı (Zararı)157.321 157.321 157.321Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-97.272 -92.272 -92.272Kar Payları-834.092 -834.092 -834.092Dönem Sonu Bakiyeler10 19.820.509 562.736 2.131.942 -82.726 1.545 1.129.912 10.112.963 157.321 33.834.202 33.834.202Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 19.820.509 562.736 2.131.942 -82.726 1.545 1.129.912 10.112.963 157.321 33.834.202 33.834.202Transferler328.056 -170.735 -157.321 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.707 11.540.534 11.558.241 11.558.241Dönem Karı (Zararı)11.540.534 11.540.534 11.540.534Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.707 17.707 17.707Kar Payları10 -165.908 -165.908 -165.908Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-328.056 -328.056 -328.056Dönem Sonu Bakiyeler10 19.820.509 562.736 -328.056 2.131.942 -65.019 1.545 1.457.968 9.776.320 11.540.534 44.898.479 44.898.479Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.760.260 1.468.195Dönem Karı (Zararı)11.540.534 157.321Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.214.492 -615.769Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11-18 414.115 760.069Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-707.824 -200.241Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 156.647Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-707.824 -356.888Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.706.839 727.327Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.806.839 627.327Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 -100.000 100.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.864.424 -2.121.392Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 3.864.424 -2.121.392Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 2.936.938 218.468İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.097.783 2.918.305Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-37.162.714 3.485.391Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.191.632 8.781.186İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-470.272 213.242İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-20.721.360 8.567.944Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.100.759 1.503.104İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.100.759 1.503.104Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler55.133.348 8.008.225İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)599.348 133.978İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)54.534.000 7.874.247Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.144.059 -12.233.219İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.144.059 -12.233.219İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler79.915 -6.626.382Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)79.915Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.657.243 2.459.857Alınan Faiz-11.414.118 2.121.392Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-482.865 -1.773.897Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 -1.339.157YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-782.085 -1.034.661Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-782.085 -1.034.661Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -704.351 -463.570Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -77.734 -571.091FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.065.624 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları931.670Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları931.670Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.593.488Ödenen Temettüler16 -165.908 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.237.898YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.912.551 433.534NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.912.551 433.534DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.966.983 6.533.449DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.879.534 6.966.983Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 23.436.792 16.903.166Finansal Yatırımlar5 75.497.109 34.424.938Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 75.497.109 34.424.938Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 75.497.109 34.424.938Ticari Alacaklar7 29.084.556 8.350.869İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-25 579.278 109.006İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar28.505.278 8.241.863Diğer Alacaklar8 7.224.475 4.464.775İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.224.475 4.464.775Peşin Ödenmiş Giderler9 157.392 137.215İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler157.392 137.215Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 185.129Diğer Dönen Varlıklar15 15.867İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15.867ARA TOPLAM135.400.324 64.481.959TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR135.400.324 64.481.959DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10.240 10.240Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 10.240 10.240Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 10.240 10.240Maddi Duran Varlıklar10 1.281.856 774.790Taşıtlar10 209.244Mobilya ve Demirbaşlar10 995.821 744.227Özel Maliyetler10 76.791 30.563Kullanım Hakkı Varlıkları2.683.714Maddi Olmayan Duran Varlıklar487.111 888.839Diğer Haklar11 21.610 37.598Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 465.501 851.241Ertelenmiş Vergi Varlığı23 732.834 761.401TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.195.755 2.435.270TOPLAM VARLIKLAR140.596.079 66.917.229KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 4.606.670 3.675.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.606.670 3.675.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.423.670Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar3.183.000 3.675.000Ticari Borçlar7 81.614.741 26.481.393İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 778.145 178.797İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar80.836.596 26.302.596Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 995.081 533.011Diğer Borçlar1.532.955 850.966İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.532.955 850.966Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 1.675.466Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.717.030 808.008Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.607.030 598.008Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 110.000 210.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26.440 15.131İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26.440 15.131ARA TOPLAM93.168.383 32.363.509TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER93.168.383 32.363.509UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.517.451 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.517.451 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.355.493 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar161.958 0Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.011.766 719.518Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.011.766 719.518TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.529.217 719.518TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER95.697.600 33.083.027ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar44.898.479 33.834.202Ödenmiş Sermaye16 19.820.509 19.820.509Sermaye Düzeltme Farkları16 562.736 562.736Geri Alınmış Paylar (-)10 -328.056 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 2.131.942 2.131.942Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -65.019 -82.726Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-65.019 -82.726Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-65.019 -82.726Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.545 1.545Diğer Kazançlar (Kayıplar)1.545 1.545Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 1.457.968 1.129.912Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 9.776.320 10.112.963Net Dönem Karı veya Zararı11.540.534 157.321Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR44.898.479 33.834.202TOPLAM KAYNAKLAR140.596.079 66.917.229Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 1.099.071.959 674.545.461Satışların Maliyeti17 -1.052.356.415 -638.338.235TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)46.715.544 36.207.226BRÜT KAR (ZARAR)46.715.544 36.207.226Genel Yönetim Giderleri18 -30.649.084 -23.052.203Pazarlama Giderleri18 -10.810.525 -6.843.179Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 2.834.032 1.178.846Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -114.118 -7.403.576ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.975.849 87.114FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.975.849 87.114Finansman Gelirleri20 11.097.783 14.092.128Finansman Giderleri21 -4.596.160 -13.803.453SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.477.472 375.789Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.936.938 -218.468Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -2.913.364 -499.496Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -23.574 281.028SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.540.534 157.321DÖNEM KARI (ZARARI)11.540.534 157.321Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları11.540.534 157.321Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 18 0,58220000 0,00790000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17.707 -97.272Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.704 -124.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.997 27.436Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-4.997 27.436Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.707 -97.272TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.558.241 60.049Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları11.558.241 60.049http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814446BIST