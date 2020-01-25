***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
25.01.2020 00:02
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.01.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/01/2020
Karar Sayısı
05
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
24.01.2020 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ SERİ II. 14.1. 9 MADDESİ GEREĞİNCE VERİLEN SORUMLULUK BEYANI Şirketimiz Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yönetim Kurulu'nun 24.01.2020 tarih ve 05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmış olan Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 01.01.2019-31.12.2019dönemime ilişkin bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun d)Tarafımızca incelenmiş olduğunu, e)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, f)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ömer Zühtü TOPBAŞPınar ÇAKILKAYA Yönetim Kurulu BaşkanıYönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814448
BIST
18:05122.142
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BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|14,65
|164.055.906
|% 19,98
|
|OZGYO
|2,08
|271.519.983
|% 19,54
|
|YUNSA
|16,31
|183.020.842
|% 15,76
|
|DGKLB
|2,09
|351.671.510
|% 15,47
|
|GYHOL
|23,40
|1.305.304
|% 14,93
|
|QNBFL
|146,90
|75.947
|% -14,99
|
|CEOEM
|7,55
|36.470.293
|% -14,98
|
|BURVA
|21,26
|496.694
|% -14,96
|
|QNBFB
|54,95
|503.342
|% -14,94
|
|EPLAS
|16,02
|241.240
|% -9,95
|
|THYAO
|14,54
|2.010.371.000
|% 2,11
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,74
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 1,68
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 1,73
|
|GARAN
|11,97
|666.512.605
|% -0,75
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 1,73
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 1,68
|
|EKGYO
|1,67
|351.994.093
|% 1,21
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,74
|
|TSKB
|1,30
|242.847.954
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7486
|7,7875
|% -0,22
|
|Frank
|6,0966
|6,1333
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5787
|1,5866
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|9,22
|
|Altın Gr.
|300
|300
|2,22
|
|Cumhuriyet
|1.974
|2.004
|10,00
|
|Tam
|1.965
|2.014
|6,47
|
|Yarım
|950
|974
|3,13
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,13
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,06
|
|B. Petrol
|60,73
|60,73
|-1,31
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