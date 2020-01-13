***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2020 11:56
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri- 2019 4.Dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 70.004,5 % 0,0033 % 0,2648 % 7.905,22
Deniz Yatırım 59.542,21 % 0,0099 % 0,2252 % 2.267,55
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812021
BIST
13:54120.407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 1.743,79
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
13:545,8598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0171
|Açılış
|: 5,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
13:546,5168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0207
|Açılış
|: 6,5090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
13:54292,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -2,69
|Açılış
|: 292,18
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,49
|67.753.626
|% 19,20
|
|AYEN
|4,27
|85.728.600
|% 17,31
|
|RYSAS
|6,72
|95.412.156
|% 17,07
|
|RYGYO
|6,07
|71.182.596
|% 15,40
|
|GLBMD
|2,61
|1.097.487
|% 14,98
|
|NIBAS
|5,00
|4.573
|% -5,12
|
|KERVN
|0,53
|373.504
|% -3,64
|
|UZERB
|2,17
|8.051
|% -2,69
|
|ALCAR
|70,15
|10.268.939
|% -2,30
|
|FMIZP
|60,60
|4.902.520
|% -2,26
|
|THYAO
|14,67
|1.236.468.618
|% 1,87
|
|PETKM
|4,01
|745.918.995
|% 2,56
|
|HALKB
|6,67
|457.190.711
|% 3,09
|
|KRDMD
|2,94
|367.410.288
|% 3,52
|
|EKGYO
|1,57
|313.136.795
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,57
|313.136.795
|% 3,29
|
|PETKM
|4,01
|745.918.995
|% 2,56
|
|KRDMD
|2,94
|367.410.288
|% 3,52
|
|ALBRK
|1,74
|196.432.112
|% 2,35
|
|IEYHO
|0,72
|61.713.411
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5865
|7,6246
|% -0,83
|
|Frank
|5,9978
|6,0339
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5570
|1,5648
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-8,99
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|1.956
|1.986
|0,00
|
|Tam
|1.927
|1.975
|-19,59
|
|Yarım
|931
|955
|-9,48
|
|Çeyrek
|467
|478
|-4,73
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,98
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,03
|65,03
|0,05
|