***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
03.10.2019 18:15
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OSC fon için 03.10.2019 tarihinde 04.11.2019 vade ve %3,63 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790035
BIST
18:05102.784
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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104.768
En Düşük
102.062
18:055,6973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
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|Açılış
|: 5,6870
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|Önceki Kapanış
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5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,91
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 275,01
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278,40
En Düşük
272,91