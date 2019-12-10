***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
10.12.2019 17:34
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OSC fon için 10.12.2019 tarihinde 10.01.2020 vade ve %2,84 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802849
BIST
17:54108.101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -684,64
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.618
17:545,7975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0119
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7927
17:546,4233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0067
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4208
17:54273,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,47
|Açılış
|: 273,35
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
274,13
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|4,20
|36.062.093
|% 20,00
|
|HATEK
|6,98
|23.881.004
|% 19,93
|
|RYSAS
|3,19
|36.717.073
|% 19,92
|
|PAPIL
|7,59
|161.307.342
|% 19,91
|
|AGYO
|2,00
|18.361.058
|% 17,65
|
|HURGZ
|1,28
|1.330.221
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|11.638
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|63.992
|% -9,57
|
|ASLAN
|41,10
|54.216.544
|% -9,19
|
|EGCEY
|0,33
|101.195
|% -8,33
|
|THYAO
|13,69
|1.217.912.017
|% -0,80
|
|AFYON
|6,56
|484.893.701
|% -4,93
|
|TTKOM
|7,22
|432.646.111
|% 0,98
|
|ASELS
|19,35
|369.023.840
|% -1,02
|
|PGSUS
|78,05
|287.763.005
|% 4,14
|
|EKGYO
|1,50
|255.192.756
|% -0,66
|
|AKENR
|1,08
|130.816.919
|% 12,50
|
|METRO
|1,30
|118.167.766
|% -7,14
|
|THYAO
|13,69
|1.217.912.017
|% -0,80
|
|ODAS
|2,07
|174.028.949
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6160
|7,6542
|% 0,01
|
|Frank
|5,8568
|5,8921
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5418
|1,5496
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.465
|3,75
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,47
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|16,63
|16,65
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,00
|
|B. Petrol
|64,25
|64,25
|0,00
|