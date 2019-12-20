***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
20.12.2019 17:31
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OSC fon için 20.12.2019 tarihinde 20.01.2020 vade ve %2,84 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804618
BIST
17:38111.242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 642,34
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.859
17:385,9391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0044
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
17:386,5847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0294
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
17:38282,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,19
|Açılış
|: 282,48
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|IPEKE
|8,40
|740.438.001
|% 20,00
|
|MTRYO
|7,01
|10.817.524
|% 14,92
|
|AYCES
|9,48
|4.628.730
|% 14,91
|
|ESCOM
|1,39
|6.430.163
|% 13,01
|
|GOODY
|3,99
|166.247.575
|% 10,83
|
|GLBMD
|1,61
|18.622.713
|% -14,81
|
|EUKYO
|1,76
|7.866.850
|% -14,56
|
|FLAP
|4,39
|64.830.877
|% -13,41
|
|EUYO
|1,19
|10.777.008
|% -12,50
|
|ETYAT
|1,30
|18.685.510
|% -10,34
|
|KOZAA
|10,36
|1.191.786.791
|% 9,75
|
|THYAO
|13,73
|924.126.940
|% -0,22
|
|IPEKE
|8,40
|740.438.001
|% 20,00
|
|SISE
|5,25
|401.183.056
|% 1,55
|
|KOZAL
|77,60
|392.743.482
|% 3,88
|
|IHLGM
|0,97
|187.075.783
|% 10,23
|
|KRSTL
|1,70
|274.788.312
|% -2,86
|
|EKGYO
|1,44
|176.612.994
|% 0,70
|
|KOZAA
|10,36
|1.191.786.791
|% 9,75
|
|KRDMD
|2,55
|260.407.214
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7173
|7,7560
|% 0,08
|
|Frank
|6,0270
|6,0633
|% -0,44
|
|Riyal
|1,5781
|1,5861
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.480
|1.480
|0,28
|
|Altın Gr.
|282
|283
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|1.873
|1.901
|4,00
|
|Tam
|1.863
|1.910
|3,56
|
|Yarım
|901
|924
|1,72
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,22
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,03
|
|B. Petrol
|66,27
|66,27
|-0,27
|
Seans Raporu
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17:49DMSAS
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