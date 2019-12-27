***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOSC fon için 27.12.2019 tarihinde 28.01.2020 vade ve %2,84 faiz oran ile USD Repo işlemi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805630BIST