***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 -4.567 -89.051 1.087.048 3.993.430 3.993.430Transferler1.087.048 -1.087.048Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.546 303.684 301.138 301.138Dönem Karı (Zararı)303.684 303.684 303.684Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.546 -2.546 -2.546Sermaye Arttırımı500.000 500.000 500.000 500.000Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 -7.113 997.997 303.684 4.794.568 4.794.568Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 -449 997.997 548.336 5.045.884 5.045.884Transferler548.336 -548.336Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.252 -26.130 -7.878 -7.878Dönem Karı (Zararı)-26.130 -26.130 -26.130Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18.252 18.252 18.252Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 17.803 1.546.333 -26.130 5.038.006 5.038.006Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI352.918 -47.020Dönem Karı (Zararı)-26.130 303.684Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler296.435 452.694Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler65.631 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-4.460 -217.473Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-4.460 -217.473Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler270.475 500.081Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-2.032 170.086Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-33.179 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler82.613 101.889Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)124.946 -1.868.012Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.006 1.617.090İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-16.006 1.617.090İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-29.095 -19.220İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-29.095 -19.220Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.432 319.426İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 310.409İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18.432 9.017Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.664 52.605İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-15.664 52.605Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları352.918 858.267Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -659.090Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -246.197YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-270.475 -81Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 500.000Alınan Faiz-270.475 -500.081YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)82.443 -47.101NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)82.443 -47.101DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ322.862 176.250DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ405.305 129.149Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 405.305 322.862Finansal Yatırımlar4 4.597.317 4.722.263Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 4.597.317 4.722.263Ticari Alacaklar68.370 52.364İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 68.370 52.364Peşin Ödenmiş Giderler29.272 177İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29.272 177ARA TOPLAM5.100.264 5.097.666TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.100.264 5.097.666DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar1.565 2.842Mobilya ve Demirbaşlar1.565 2.842Kullanım Hakkı Varlıkları278.188 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 55Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 55Ertelenmiş Vergi Varlığı9 75.582 78.358TOPLAM DURAN VARLIKLAR355.335 81.255TOPLAM VARLIKLAR5.455.599 5.178.921KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar162.116 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar162.116 0Ticari Borçlar38.471 20.039İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16.370 16.370İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar22.101 3.669Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26.391 35.570Diğer Borçlar8.213 6.485İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.213 6.485Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar18.204 27.939Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18.204 27.939ARA TOPLAM253.395 90.033TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER253.395 90.033UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar124.132 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar124.132 0Uzun Vadeli Karşılıklar40.066 43.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar40.066 43.004TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER164.198 43.004TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER417.593 133.037ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.038.006 5.045.884Ödenmiş Sermaye7 3.500.000 3.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7 17.803 -449Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.803 -449Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.803 -449Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7 1.546.333 997.997Net Dönem Karı veya Zararı-26.130 548.336TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.038.006 5.045.884TOPLAM KAYNAKLAR5.455.599 5.178.921Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8 4.628.169 9.339.205 770.997 472.090Satışların Maliyeti8 -3.693.783 -7.942.944 -550.992 -103.836TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)934.386 1.396.261 220.005 368.254BRÜT KAR (ZARAR)934.386 1.396.261 220.005 368.254Genel Yönetim Giderleri-944.296 -1.258.404 -289.706 -441.675Pazarlama Giderleri-271.099 -191.725 -95.316 -48.062Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler324.200 30.173 288.032 4.044ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)43.191 -23.695 123.015 -117.439FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)43.191 -23.695 123.015 -117.439Finansman Gelirleri0 500.081 0 220.220Finansman Giderleri-71.353 -2.616 -19.313 -448SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-28.162 473.770 103.702 102.333Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.032 -170.086 2.895 -2.208Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 0 -132.311 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 2.032 -37.775 2.895 -2.208SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-26.130 303.684 106.597 100.125DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-26.130 303.684 106.597 100.125Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-26.130 303.684 106.597 100.125Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/(kayıp) -0,00700000 0,08600000 0,03000000 0,02800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18.253 -2.546 10.846 -3.220Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.401 -3.264 13.912 -4.128Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.148 718 -3.066 908Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-5.148 718 -3.066 908Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.253 -2.546 10.846 -3.220TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.877 301.138 117.443 96.905Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-7.877 301.138 117.443 96.905http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794137BIST