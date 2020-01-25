***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
25.01.2020 00:03
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 3.000.000 -4.567 -89.051 1.087.048 3.993.430 3.993.430
Transferler
1.087.048 -1.087.048
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.118 548.336 552.454 552.454
Dönem Karı (Zararı)
548.336 548.336 548.336
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.118 4.118 4.118
Sermaye Arttırımı
500.000 500.000 500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
12 3.500.000 -449 997.997 548.336 5.045.884 5.045.884
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 3.500.000 -449 997.997 548.336 5.045.884 5.045.884
Transferler
548.336 548.336
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.490 690.752 706.242 706.242
Dönem Karı (Zararı)
690.752 690.752 690.752
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.490 15.490 15.490
Dönem Sonu Bakiyeler
12 3.500.000 15.041 1.546.333 717.953 5.752.126 5.752.126
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
343.057 -353.388
Dönem Karı (Zararı)
690.752 548.336
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.263.120 -725.169
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 250.690 4.012
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
225.473 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
225.473 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
497.930 42.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
497.930 42.273
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
90.847 -914.873
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 90.847 -914.873
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 198.180 143.419
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-875.173 259.573
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
179.450 -1.334.737
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.425.928 1.689.552
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.425.928 1.681.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 7.874
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
141.427 -889
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
141.427 -889
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
72.813 -6.057
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27.371 875
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
45.442 -6.932
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
157.065 -88.296
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
157.065 -88.296
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.078.699 82.740
Alınan Faiz
-735.642 601.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 0 -659.090
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -378.663
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 500.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
12 0 500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
343.057 146.612
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
343.057 146.612
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 322.862 176.250
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 665.919 322.862
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 665.919 322.862
Finansal Yatırımlar
5 4.542.813 4.722.263
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 4.542.813 4.722.263
Ticari Alacaklar
6 1.478.292 52.364
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 1.478.292 52.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
11 774 177
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 774 177
ARA TOPLAM
6.687.798 5.097.666
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.687.798 5.097.666
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8 1.139 2.842
Mobilya ve Demirbaşlar
8 1.139 2.842
Kullanım Hakkı Varlıkları
256.311 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 55
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 55
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 125.028 78.358
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
382.478 81.255
TOPLAM VARLIKLAR
7.070.276 5.178.921
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
140.226 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
140.226 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
140.226
Ticari Borçlar
6 127.275 20.039
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 78.164 16.370
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 49.111 3.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 28.347 35.570
Diğer Borçlar
7 80.113 6.485
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 80.113 6.485
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 249.184 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 523.951 27.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 523.951 27.939
ARA TOPLAM
1.149.096 90.033
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.149.096 90.033
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
124.132 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
124.132 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
124.132 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
44.922 43.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 44.922 43.004
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
169.054 43.004
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.318.150 133.037
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.752.126 5.045.884
Ödenmiş Sermaye
12 3.500.000 3.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.041 -449
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.041 -449
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 1.546.333 997.997
Net Dönem Karı veya Zararı
690.752 548.336
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.752.126 5.045.884
TOPLAM KAYNAKLAR
7.070.276 5.178.921
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 8.441.200 12.516.899
Satışların Maliyeti
13 -5.820.046 -11.035.832
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.621.154 1.481.067
BRÜT KAR (ZARAR)
2.621.154 1.481.067
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.808.256 -1.650.379
Pazarlama Giderleri
14 -375.811 -241.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 26.086 274.254
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.694 -89.963
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
461.479 -226.159
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
461.479 -226.159
Finansman Gelirleri
16 735.642 925.863
Finansman Giderleri
16 -308.189 -7.949
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
888.932 691.755
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-198.180 -143.419
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -249.219 -132.311
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 51.039 -11.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
690.752 548.336
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
690.752 548.336
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
690.752 548.336
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 18 0,19730000 0,16610000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15.490 4.118
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 19.860 5.279
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.370 -1.161
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-4.370 -1.161
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.490 4.118
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
706.242 552.454
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
706.242 552.454
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814449
BIST