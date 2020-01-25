***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 3.000.000 -4.567 -89.051 1.087.048 3.993.430 3.993.430Transferler1.087.048 -1.087.048Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.118 548.336 552.454 552.454Dönem Karı (Zararı)548.336 548.336 548.336Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.118 4.118 4.118Sermaye Arttırımı500.000 500.000 500.000Dönem Sonu Bakiyeler12 3.500.000 -449 997.997 548.336 5.045.884 5.045.884Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 3.500.000 -449 997.997 548.336 5.045.884 5.045.884Transferler548.336 548.336Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.490 690.752 706.242 706.242Dönem Karı (Zararı)690.752 690.752 690.752Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15.490 15.490 15.490Dönem Sonu Bakiyeler12 3.500.000 15.041 1.546.333 717.953 5.752.126 5.752.126Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI343.057 -353.388Dönem Karı (Zararı)690.752 548.336Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.263.120 -725.169Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 250.690 4.012Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler225.473 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler225.473 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler497.930 42.273Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler497.930 42.273Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler90.847 -914.873Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 90.847 -914.873Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 198.180 143.419İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-875.173 259.573Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)179.450 -1.334.737Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.425.928 1.689.552İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.425.928 1.681.678İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 7.874Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler141.427 -889İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)141.427 -889Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler72.813 -6.057İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)27.371 875İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)45.442 -6.932Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler157.065 -88.296İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)157.065 -88.296Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.078.699 82.740Alınan Faiz-735.642 601.625Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 0 -659.090Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -378.663YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 500.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri12 0 500.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)343.057 146.612NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)343.057 146.612DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 322.862 176.250DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 665.919 322.862Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 665.919 322.862Finansal Yatırımlar5 4.542.813 4.722.263Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 4.542.813 4.722.263Ticari Alacaklar6 1.478.292 52.364İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 1.478.292 52.364İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0Peşin Ödenmiş Giderler11 774 177İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 774 177ARA TOPLAM6.687.798 5.097.666TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.687.798 5.097.666DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 1.139 2.842Mobilya ve Demirbaşlar8 1.139 2.842Kullanım Hakkı Varlıkları256.311 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 0 55Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 0 55Ertelenmiş Vergi Varlığı17 125.028 78.358TOPLAM DURAN VARLIKLAR382.478 81.255TOPLAM VARLIKLAR7.070.276 5.178.921KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar140.226 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar140.226 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar140.226Ticari Borçlar6 127.275 20.039İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 78.164 16.370İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 49.111 3.669Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 28.347 35.570Diğer Borçlar7 80.113 6.485İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 80.113 6.485Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 249.184 0Kısa Vadeli Karşılıklar10 523.951 27.939Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 523.951 27.939ARA TOPLAM1.149.096 90.033TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.149.096 90.033UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar124.132 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar124.132 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar124.132 0Uzun Vadeli Karşılıklar44.922 43.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 44.922 43.004TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER169.054 43.004TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.318.150 133.037ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.752.126 5.045.884Ödenmiş Sermaye12 3.500.000 3.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.041 -449Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.041 -449Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 1.546.333 997.997Net Dönem Karı veya Zararı690.752 548.336TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.752.126 5.045.884TOPLAM KAYNAKLAR7.070.276 5.178.921Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 8.441.200 12.516.899Satışların Maliyeti13 -5.820.046 -11.035.832TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.621.154 1.481.067BRÜT KAR (ZARAR)2.621.154 1.481.067Genel Yönetim Giderleri14 -1.808.256 -1.650.379Pazarlama Giderleri14 -375.811 -241.138Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 26.086 274.254Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -1.694 -89.963ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)461.479 -226.159FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)461.479 -226.159Finansman Gelirleri16 735.642 925.863Finansman Giderleri16 -308.189 -7.949SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)888.932 691.755Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-198.180 -143.419Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -249.219 -132.311Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 51.039 -11.108SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)690.752 548.336DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)690.752 548.336Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları690.752 548.336Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 18 0,19730000 0,16610000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15.490 4.118Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 19.860 5.279Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.370 -1.161Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-4.370 -1.161Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.490 4.118TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)706.242 552.454Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları706.242 552.454http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814449BIST