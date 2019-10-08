***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 11:27
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri-3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.187,88 % 0,01801847
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
291,91 % 0,00164993
Bağımsız Denetim Ücreti
4.871 % 0,02753176
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.249,25 % 0,18793069
Fon Yönetim Ücreti
174.188,25 % 0,98454306
Hisse Senedi Komisyonu
574,45 % 0,00324689
Tahvil Bono Komisyonu
4.301,39 % 0,02431222
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.438,5 % 0,00813066
Vadeli Ters Repo Komisyonu
178,5 % 0,00100891
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.372,55 % 0,0077579
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.387,9 % 0,01349684
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.972,56 % 0,08462758
TOPLAM GİDERLER
241.014,14 % 1,36225492
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.692.293,64 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791231
BIST
17:16101.886
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -1.107,30
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:165,8110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0201
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:166,3735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0267
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:16280,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,57
|Açılış
|: 280,60
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88