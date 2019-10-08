***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.187,88 % 0,01801847Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri291,91 % 0,00164993Bağımsız Denetim Ücreti4.871 % 0,02753176Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.249,25 % 0,18793069Fon Yönetim Ücreti174.188,25 % 0,98454306Hisse Senedi Komisyonu574,45 % 0,00324689Tahvil Bono Komisyonu4.301,39 % 0,02431222Gecelik Ters Repo Komisyonu1.438,5 % 0,00813066Vadeli Ters Repo Komisyonu178,5 % 0,00100891Borsa Para Piyasası Komisyonu1.372,55 % 0,0077579Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.387,9 % 0,01349684Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.972,56 % 0,08462758TOPLAM GİDERLER241.014,14 % 1,36225492DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.692.293,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791231BIST