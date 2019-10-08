***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.764,54 % 0,03Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.144,76 % 0,07Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri955,29 % 0,01Fon Yönetim Ücreti90.186,59 % 1,05Hisse Senedi Komisyonu17.217,78 % 0,2Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar906,19 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu38.085,23 % 0,44Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler70.268,05 % 0,82TOPLAM GİDERLER226.615,12 % 2,63DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.612.818,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791232BIST