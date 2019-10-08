***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 11:27
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri-3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.764,54 % 0,03
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.144,76 % 0,07
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
955,29 % 0,01
Fon Yönetim Ücreti
90.186,59 % 1,05
Hisse Senedi Komisyonu
17.217,78 % 0,2
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
906,19 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
38.085,23 % 0,44
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
70.268,05 % 0,82
TOPLAM GİDERLER
226.615,12 % 2,63
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.612.818,9 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791232
BIST
17:16101.886
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -1.107,30
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:165,8110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0201
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:166,3735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0267
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:16280,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,76
|Açılış
|: 280,60
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88