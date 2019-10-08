***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.312,05 % 0,01711977Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri292,07 % 0,00150969Bağımsız Denetim Ücreti4.871 % 0,02517788Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.358,9 % 0,15175423Fon Yönetim Ücreti204.901,72 % 1,05912359Hisse Senedi Komisyonu2.583,59 % 0,01335441Tahvil Bono Komisyonu5.272,54 % 0,02725341Gecelik Ters Repo Komisyonu3.618,43 % 0,01870343Vadeli Ters Repo Komisyonu252 % 0,00130257Borsa Para Piyasası Komisyonu11.337,97 % 0,05860523Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.387,9 % 0,0123429Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.359,57 % 0,08456155TOPLAM GİDERLER284.547,74 % 1,47080865DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.346.346,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791233BIST