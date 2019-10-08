***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 11:27
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri-3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.312,05 % 0,01711977
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
292,07 % 0,00150969
Bağımsız Denetim Ücreti
4.871 % 0,02517788
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
29.358,9 % 0,15175423
Fon Yönetim Ücreti
204.901,72 % 1,05912359
Hisse Senedi Komisyonu
2.583,59 % 0,01335441
Tahvil Bono Komisyonu
5.272,54 % 0,02725341
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.618,43 % 0,01870343
Vadeli Ters Repo Komisyonu
252 % 0,00130257
Borsa Para Piyasası Komisyonu
11.337,97 % 0,05860523
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.387,9 % 0,0123429
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.359,57 % 0,08456155
TOPLAM GİDERLER
284.547,74 % 1,47080865
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.346.346,63 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791233
BIST
17:16101.886
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -1.107,30
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:165,8110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0201
|Açılış
|: 5,8000
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|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:166,3735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0267
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:16280,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,57
|Açılış
|: 280,60
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88