***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 11:27
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri-3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.764,54 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.784,2 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
20.619,38 % 0,02
Fon Yönetim Ücreti
637.426,31 % 0,75
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.874 % 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.036,13 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.121,87 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
10.658,27 % 0,01
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
91.676,42 % 0,11
TOPLAM GİDERLER
788.047,81 % 0,92
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
85.224.370,45 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791234
BIST
17:17101.924
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.069,70
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:175,8115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0196
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:176,3729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0273
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:17280,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,71
|Açılış
|: 280,74
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88