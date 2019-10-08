***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.764,54 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.784,2 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.619,38 % 0,02Fon Yönetim Ücreti637.426,31 % 0,75Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.874 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu1.036,13 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar9.121,87 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu10.658,27 % 0,01Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler91.676,42 % 0,11TOPLAM GİDERLER788.047,81 % 0,92DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ85.224.370,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791234BIST