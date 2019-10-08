***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 11:27
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri-3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.764,54 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.106,46 % 0,03
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.749,88 % 0,04
Fon Yönetim Ücreti
67.413,08 % 0,24
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.151,83 % 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu
36.613,5 % 0,13
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.889,33 % 0,02
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.945,8 % 0,02
Türev Araçlar Komisyonu
83.004,44 % 0,29
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.719,31 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
228.444,86 % 0,81
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
28.610.172,54 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791235
BIST
17:23101.926
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.066,89
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:235,8139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0172
|Açılış
|: 5,8000
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|Önceki Kapanış
|: 5,7640
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5,8472
En Düşük
5,7819
17:236,3761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0241
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:23280,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,78
|Açılış
|: 280,81
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88