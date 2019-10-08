***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.764,54 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.106,46 % 0,03Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.749,88 % 0,04Fon Yönetim Ücreti67.413,08 % 0,24Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.151,83 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu36.613,5 % 0,13Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.889,33 % 0,02Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.945,8 % 0,02Türev Araçlar Komisyonu83.004,44 % 0,29Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.719,31 % 0,02TOPLAM GİDERLER228.444,86 % 0,81DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.610.172,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791235BIST