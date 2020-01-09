***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-4.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.185,94 % 0,03206333Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri517,96 % 0,00521275Bağımsız Denetim Ücreti12.177,6 % 0,12255548Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri696,56 % 0,00701019Fon Yönetim Ücreti22.939,23 % 0,23086063Hisse Senedi Komisyonu1.686,62 % 0,01697416Tahvil Bono Komisyonu989,36 % 0,00995693Gecelik Ters Repo Komisyonu714 % 0,0071857Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu159,92 % 0,00160944Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar7.116,73 % 0,07162284Türev Araçlar Komisyonu1.457,71 % 0,01467041Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.883,3 % 0,15984968TOPLAM GİDERLER67.524,93 % 0,67957155DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.936.397,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810037BIST