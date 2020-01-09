***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-4.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186,03 % 0,08493771Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri517,96 % 0,01380851Bağımsız Denetim Ücreti12.177,6 % 0,32464775Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri692,38 % 0,01845845Fon Yönetim Ücreti8.938,35 % 0,23829123Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono KomisyoBIST