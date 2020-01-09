***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-4.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.722,26 % 0,00440428Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00010257Bağımsız Denetim Ücreti12.177,6 % 0,01440888Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.239,67 % 0,03341398Fon Yönetim Ücreti857.645,32 % 1,01479027Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu7.364,42 % 0,00871379Gecelik Ters Repo Komisyonu1.985,92 % 0,0023498Vadeli Ters Repo Komisyonu93,87 % 0,00011107Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar11.882,14 % 0,01405929Türev Araçlar Komisyonu15.485,74 % 0,01832317Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler124.784,42 % 0,14764847TOPLAM GİDERLER1.063.468,05 % 1,25832557DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ84.514.538,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810039BIST