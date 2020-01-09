GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.01.2020 10:41
GÜNCEL HABERLER



***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri-4.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.722,26 % 0,00440428
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00010257
Bağımsız Denetim Ücreti
12.177,6 % 0,01440888
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
28.239,67 % 0,03341398
Fon Yönetim Ücreti
857.645,32 % 1,01479027
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
7.364,42 % 0,00871379
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.985,92 % 0,0023498
Vadeli Ters Repo Komisyonu
93,87 % 0,00011107
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
11.882,14 % 0,01405929
Türev Araçlar Komisyonu
15.485,74 % 0,01832317
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
124.784,42 % 0,14764847
TOPLAM GİDERLER
1.063.468,05 % 1,25832557
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
84.514.538,85 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810039


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:34116.772
Değişim :  3,45% |  3.896,01
Açılış :  115.236  
Önceki Kapanış :  112.876  
En Yüksek
117.056 En Düşük
115.236
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CELHA 7,60 10.711.010 % 19,87  
RYSAS 4,76 35.865.623 % 11,48  
FMIZP 54,60 5.718.017 % 11,43  
IHYAY 1,01 23.012.880 % 10,99  
IHLGM 1,12 44.807.169 % 10,89  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6369 7,6752 % -1,17  
Frank 6,0081 6,0443 % -0,79  
Riyal 1,5619 1,5697 % -0,66  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.547 1.548 -12,35  
Altın Gr. 292 292 -4,70  
Cumhuriyet 1.938 1.967 -64,00  
Tam 1.931 1.979 -65,12  
Yarım 933 957 -31,50  
Çeyrek 468 479 -15,75  
Gümüş.Ons 17,93 17,96 -0,18  
Gümüş Gr. 3,39 3,39 -0,06  
B. Petrol 65,57 65,57 0,13  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru