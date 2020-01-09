***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-4.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri9.256,31 % 0,03026742Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri402,05 % 0,00131467Bağımsız Denetim Ücreti10.866,22 % 0,0355317Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.249,34 % 0,13161224Fon Yönetim Ücreti394.679,28 % 1,29057082Hisse Senedi Komisyonu574,45 % 0,00187841Tahvil Bono Komisyonu9.500,67 % 0,03106646Gecelik Ters Repo Komisyonu9.145,5 % 0,02990508Vadeli Ters Repo Komisyonu934,5 % 0,00305574Borsa Para Piyasası Komisyonu2.435,26 % 0,00796311Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.328,8 % 0,01415484Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.005,3 % 0,08830525TOPLAM GİDERLER509.377,68 % 1,66562574DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ30.581.760,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810040BIST