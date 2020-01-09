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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.01.2020 10:41
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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri-4.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.722,26 % 0,01407742
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00032786
Bağımsız Denetim Ücreti
12.371,18 % 0,04678725
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.832,5 % 0,0523139
Fon Yönetim Ücreti
83.461,03 % 0,3156459
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.169,96 % 0,00820669
Gecelik Ters Repo Komisyonu
55.975,5 % 0,21169685
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.417,5 % 0,00536092
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.889,33 % 0,01849123
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.331,22 % 0,03529026
Türev Araçlar Komisyonu
111.184,9 % 0,42049634
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.660,23 % 0,02518869
TOPLAM GİDERLER
305.102,3 % 1,15388332
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
26.441.347,7 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810041


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FMIZP 54,85 5.693.685 % 11,94  
RYSAS 4,76 35.793.320 % 11,48  
IHLGM 1,12 43.168.295 % 10,89  
VKING 3,16 2.795.484 % 10,10  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6393 7,6776 % -1,14  
Frank 6,0092 6,0454 % -0,77  
Riyal 1,5619 1,5698 % -0,65  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 292 292 -4,83  
Cumhuriyet 1.938 1.967 -64,00  
Tam 1.931 1.979 -65,46  
Yarım 933 957 -31,66  
Çeyrek 468 479 -15,83  
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