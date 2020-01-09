***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-4.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.722,26 % 0,01407742Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00032786Bağımsız Denetim Ücreti12.371,18 % 0,04678725Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.832,5 % 0,0523139Fon Yönetim Ücreti83.461,03 % 0,3156459Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.169,96 % 0,00820669Gecelik Ters Repo Komisyonu55.975,5 % 0,21169685Vadeli Ters Repo Komisyonu1.417,5 % 0,00536092Borsa Para Piyasası Komisyonu4.889,33 % 0,01849123Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar9.331,22 % 0,03529026Türev Araçlar Komisyonu111.184,9 % 0,42049634Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.660,23 % 0,02518869TOPLAM GİDERLER305.102,3 % 1,15388332DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.441.347,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810041BIST