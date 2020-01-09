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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.01.2020 10:41
GÜNCEL HABERLER


apılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama

Fon Gider Bilgileri-4.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.722,26 % 0,03540187
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,0008245
Bağımsız Denetim Ücreti
10.407,6 % 0,09898516
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.243,83 % 0,01182989
Fon Yönetim Ücreti
147.953,15 % 1,40716082
Hisse Senedi Komisyonu
26.193,77 % 0,24912512
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.125,09 % 0,01070057
Türev Araçlar Komisyonu
98.142,09 % 0,9334151
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
94.947,44 % 0,90303125
TOPLAM GİDERLER
383.821,92 % 3,65047427
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.514.302,85 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810042


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IHLGM 1,13 48.017.927 % 11,88  
RYSAS 4,76 35.935.738 % 11,48  
FMIZP 54,60 5.851.443 % 11,43  
IHYAY 1,01 25.176.357 % 10,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6393 7,6776 % -1,14  
Frank 6,0092 6,0454 % -0,77  
Riyal 1,5619 1,5698 % -0,65  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.548 1.548 -12,26  
Altın Gr. 292 292 -4,61  
Cumhuriyet 1.938 1.967 -64,00  
Tam 1.932 1.980 -64,32  
Yarım 934 958 -31,11  
Çeyrek 468 479 -15,56  
Gümüş.Ons 17,93 17,97 -0,17  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,06  
B. Petrol 65,52 65,52 0,08  
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