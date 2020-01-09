***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









apılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-4.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.722,26 % 0,03540187Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,0008245Bağımsız Denetim Ücreti10.407,6 % 0,09898516Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.243,83 % 0,01182989Fon Yönetim Ücreti147.953,15 % 1,40716082Hisse Senedi Komisyonu26.193,77 % 0,24912512Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.125,09 % 0,01070057Türev Araçlar Komisyonu98.142,09 % 0,9334151Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler94.947,44 % 0,90303125TOPLAM GİDERLER383.821,92 % 3,65047427DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.514.302,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810042BIST