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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.01.2020 10:41
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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri-4.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
6.621,52 % 0,02461691
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
402,21 % 0,0014953
Bağımsız Denetim Ücreti
10.866,22 % 0,04039749
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
32.649,07 % 0,12137987
Fon Yönetim Ücreti
365.553,54 % 1,35902311
Hisse Senedi Komisyonu
2.583,59 % 0,00960505
Tahvil Bono Komisyonu
8.078,26 % 0,03003265
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.947,43 % 0,0406994
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.543,5 % 0,00573829
Borsa Para Piyasası Komisyonu
14.653,25 % 0,05447658
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.328,8 % 0,01609324
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.858,67 % 0,07382883
TOPLAM GİDERLER
478.086,06 % 1,77738671
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
26.898.257,91 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810043


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IHLGM 1,13 48.017.927 % 11,88  
RYSAS 4,76 35.935.738 % 11,48  
FMIZP 54,60 5.851.443 % 11,43  
IHYAY 1,01 25.176.357 % 10,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6393 7,6776 % -1,14  
Frank 6,0092 6,0454 % -0,77  
Riyal 1,5619 1,5698 % -0,65  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.548 1.548 -12,26  
Altın Gr. 292 292 -4,61  
Cumhuriyet 1.938 1.967 -64,00  
Tam 1.932 1.980 -64,32  
Yarım 934 958 -31,11  
Çeyrek 468 479 -15,56  
Gümüş.Ons 17,93 17,97 -0,17  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,06  
B. Petrol 65,52 65,52 0,08  
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