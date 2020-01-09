***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri-4.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.621,52 % 0,02461691Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri402,21 % 0,0014953Bağımsız Denetim Ücreti10.866,22 % 0,04039749Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.649,07 % 0,12137987Fon Yönetim Ücreti365.553,54 % 1,35902311Hisse Senedi Komisyonu2.583,59 % 0,00960505Tahvil Bono Komisyonu8.078,26 % 0,03003265Gecelik Ters Repo Komisyonu10.947,43 % 0,0406994Vadeli Ters Repo Komisyonu1.543,5 % 0,00573829Borsa Para Piyasası Komisyonu14.653,25 % 0,05447658Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.328,8 % 0,01609324Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.858,67 % 0,07382883TOPLAM GİDERLER478.086,06 % 1,77738671DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.898.257,91 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810043BIST