***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest FonFonun Süresi SüresizPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıOsmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerHer ayın son iş günü saat 17:00'ye kadar verilir. Katılma paylarının alım satımı kurucu tarafından yapılır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Alım Satım esasları ile ilgili detaylı bilgiler fon izahnamesinin VI. maddesinde bulunmaktadır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.osmanliportfoy.com.tr Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkeler fon izahnamesinde yer almaktadır.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun ana yatırım stratejisi yerli ve yabancı özel şirketlerin bilançolarının detaylı incelenmesi yoluyla bu şirketlerin yüksek getiri sağlayabilecek borçlanma enstürmanlarında alınan uzun ve borçlanma araçlarının üzerine yapılandırılmış türev araçlarda alınan kredili uzun ve/veya kısa posizyonlardan oluşan bir portföy yapısı oluşturulması suretiyle TL bazında mutlak getiri sağlamaktır.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,0038356 1,40 0,0038356 1,40 20Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerap Demiral 07.10.2019 28 SPL Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖmer Zühtü Topbaş 20.04.2015 2009-... Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanI 30 SPL Düzey 3 LisansıTaylan Tatlısu 24.05.2017 2017-.. Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetimi Kurulu Başkanı 2010-2015 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 21 SPL Düzey 3 LisansıDilaver Ergin 11.10.2017 2017-...Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi 2012-2013 Aktif Yatırım Bankası A.Ş Uzman Yardımcısı 2013-2015 Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş Operasyon ve Raporlama Uzmanı 2015-2017 Azimut Portföy Yönetimi Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü 5 SPL Düzey 3 Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaMaslak Mah. Büyükdere Cad. N:255/802 Nurol Plaza Sarıyer/İstanbul 02123668800 02123284070 info@osmanliportfy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaMehmet Taylan Tatlısu Genel Müdür 02123668800 ttatlisu@osmanliportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793673BIST