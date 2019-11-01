***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONISIN Kodu TRYOSP00060Fonun Süresi SüresizFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi31.10.2019Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıOSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler13:30' a kadar Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve TEFAS a üye fon dağıtım kuruluşları 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılırFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.osmanliportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun yatırım stratejisi geniş portföy yelpazesi ile piyasa koşıllarına göre portföy yapısını hızlı ve ani şekilde değiştirebilme avantıjınıda gözeterek tüm piyasalarda ki fırsatlardan faydalanarak faiz ve sermaye kazancı elde etmeye amaçlar. 4Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.EGM-BES-TÜM EMEKLİLİK YATIRIM FONU ENDEKSİKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,003836 1,40 0,003836 1,40Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSERAP DEMİRAL 25Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ 20.04.2015 2009-..Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı 25 SPL3-Türev AraçlarMEHMET TAYLAN TATLISU 24.05.2015 2012-.. Osmanlı Yatırım Menkul Değeler A.Ş. Fon Yöneticisi 21 SPL3-Türev Araçlarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaMaslak Mah. Büyükdere Cad. No: 255/802 Nurol Plaza 34398 02123668800 02123284070 info@osmanliportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaMehmet Taylan Tatlısu Genel Müdür 02123668800 info@osmanliportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796141BIST