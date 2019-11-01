***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.11.2019 16:38
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYOSP00060
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
31.10.2019
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30' a kadar Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve TEFAS a üye fon dağıtım kuruluşları 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.osmanliportfoy.com.tr
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi geniş portföy yelpazesi ile piyasa koşıllarına göre portföy yapısını hızlı ve ani şekilde değiştirebilme avantıjınıda gözeterek tüm piyasalarda ki fırsatlardan faydalanarak faiz ve sermaye kazancı elde etmeye amaçlar. 4
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
EGM-BES-TÜM EMEKLİLİK YATIRIM FONU ENDEKSİ
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,003836 1,40 0,003836 1,40
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERAP DEMİRAL 25
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ 20.04.2015 2009-..Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı 25 SPL3-Türev Araçlar
MEHMET TAYLAN TATLISU 24.05.2015 2012-.. Osmanlı Yatırım Menkul Değeler A.Ş. Fon Yöneticisi 21 SPL3-Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Maslak Mah. Büyükdere Cad. No: 255/802 Nurol Plaza 34398 02123668800 02123284070 info@osmanliportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Mehmet Taylan Tatlısu Genel Müdür 02123668800 info@osmanliportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796141
BIST