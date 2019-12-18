***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.12.2019 11:34
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi geniş portföy yelpazesi ile piyasa koşullarına göre portföy yapısını hızlı ve ani şekilde değiştirebilme avantajınıda gözeterek tüm piyasalarda ki fırsatlardan faydalanarak faiz ve sermaye kazancı elde etmeye amaçlar. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804088
BIST
12:15110.704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -369,63
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
12:155,8998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0122
|Açılış
|: 5,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9207
En Düşük
5,8830
12:156,5728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
12:15280,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,19
|Açılış
|: 280,57
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|68,45
|2.724.716
|% 13,80
|
|IEYHO
|0,62
|163.178.345
|% 12,73
|
|BURVA
|7,93
|7.072.287
|% 11,22
|
|SANFM
|4,43
|3.307.235
|% 9,93
|
|HALKS
|2,00
|231.118
|% 9,89
|
|MARTI
|0,84
|12.732.689
|% -15,15
|
|MRGYO
|0,91
|8.533.352
|% -13,33
|
|NIBAS
|5,50
|1.843
|% -10,28
|
|BALAT
|0,54
|31.922
|% -10,00
|
|KSTUR
|27,26
|5.670
|% -9,13
|
|THYAO
|13,76
|442.025.698
|% -1,08
|
|GARAN
|10,75
|175.913.846
|% -1,19
|
|IEYHO
|0,62
|163.178.345
|% 12,73
|
|TUPRS
|123,50
|162.396.372
|% -0,56
|
|GUSGR
|2,49
|161.551.947
|% -3,49
|
|IEYHO
|0,62
|163.178.345
|% 12,73
|
|GUSGR
|2,49
|161.551.947
|% -3,49
|
|EKGYO
|1,48
|86.920.710
|% -1,99
|
|KRDMD
|2,47
|122.290.734
|% -1,20
|
|ODAS
|2,20
|96.778.019
|% 4,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7057
|7,7444
|% 0,04
|
|Frank
|5,9894
|6,0255
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5687
|1,5766
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|2,94
|
|Altın Gr.
|280
|280
|0,88
|
|Cumhuriyet
|1.857
|1.885
|8,00
|
|Tam
|1.848
|1.894
|7,22
|
|Yarım
|893
|916
|3,49
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,23
|0,01
|
|B. Petrol
|65,71
|65,71
|-0,39
|