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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.12.2019 11:34
GÜNCEL HABERLER



***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi geniş portföy yelpazesi ile piyasa koşullarına göre portföy yapısını hızlı ve ani şekilde değiştirebilme avantajınıda gözeterek tüm piyasalarda ki fırsatlardan faydalanarak faiz ve sermaye kazancı elde etmeye amaçlar. 4




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804088


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 68,45 2.724.716 % 13,80  
IEYHO 0,62 163.178.345 % 12,73  
BURVA 7,93 7.072.287 % 11,22  
SANFM 4,43 3.307.235 % 9,93  
HALKS 2,00 231.118 % 9,89  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7057 7,7444 % 0,04  
Frank 5,9894 6,0255 % 0,18  
Riyal 1,5687 1,5766 % 0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.479 1.479 2,94  
Altın Gr. 280 280 0,88  
Cumhuriyet 1.857 1.885 8,00  
Tam 1.848 1.894 7,22  
Yarım 893 916 3,49  
Çeyrek 448 458 1,74  
Gümüş.Ons 17,02 17,06 0,04  
Gümüş Gr. 3,23 3,23 0,01  
B. Petrol 65,71 65,71 -0,39  
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