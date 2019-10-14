***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.10.2019 17:58
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fon' a Bağlı Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu İzahname Değişkliği tadil metni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793096
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En Düşük
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285,62
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