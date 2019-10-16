***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.10.2019 17:30
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.10.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş. Değişken Şemsiye Fon' a Bağlı Osmanlı Portföy Birinci Değişken Fonu İzahname Değişkliği ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793531
BIST
18:0594.137
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -1.120,39
|Açılış
|: 93.515
|
|Önceki Kapanış
|: 95.258
|
94.391
En Düşük
93.094
18:055,8904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0264
|Açılış
|: 5,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8950
|
5,9326
En Düşük
5,8709
18:056,5321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4800
|
6,5515
En Düşük
6,4922
18:05281,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 281,69
|
|Önceki Kapanış
|: 281,63
|
283,02
En Düşük
280,17