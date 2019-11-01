***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.11.2019 13:04
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fon' a Bağlı Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu İzahname Değişkliği ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796094
BIST
14:1997.815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -653,13
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.745
14:195,7296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0169
|Açılış
|: 5,7240
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,7062
14:196,3935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0176
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
14:19278,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,37
|Açılış
|: 278,30
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,16
|59.873.961
|% 12,86
|
|KLMSN
|14,73
|42.173.043
|% 12,27
|
|ACSEL
|4,84
|13.093.112
|% 9,26
|
|ANELE
|2,16
|9.376.785
|% 8,00
|
|IZTAR
|5,97
|8.084.878
|% 7,96
|
|METRO
|2,32
|33.995.706
|% -20,00
|
|QNBFL
|28,96
|116.725
|% -12,77
|
|KPHOL
|2,56
|3.075
|% -8,57
|
|YGYO
|0,44
|6.475.309
|% -8,33
|
|DOKTA
|43,82
|17.867.815
|% -7,44
|
|THYAO
|11,54
|347.494.955
|% -0,86
|
|FENER
|16,42
|192.421.315
|% 3,27
|
|EREGL
|6,52
|190.729.471
|% -0,31
|
|GARAN
|9,21
|141.702.611
|% 0,11
|
|ISFIN
|2,44
|137.972.943
|% -3,56
|
|IHLAS
|0,60
|49.377.131
|% 3,45
|
|ISFIN
|2,44
|137.972.943
|% -3,56
|
|MEPET
|1,84
|74.333.413
|% 0,55
|
|THYAO
|11,54
|347.494.955
|% -0,86
|
|EREGL
|6,52
|190.729.471
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3982
|7,4353
|% 0,34
|
|Frank
|5,7835
|5,8183
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5232
|1,5309
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-2,46
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,37
|
|Cumhuriyet
|1.842
|1.870
|-1,00
|
|Tam
|1.833
|1.879
|-0,69
|
|Yarım
|886
|909
|-0,33
|
|Çeyrek
|444
|455
|-0,16
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,00
|
|B. Petrol
|59,73
|59,73
|0,11
|