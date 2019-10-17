***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.10.2019 13:30
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.10.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı POrtföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemşiye Fonu'na bağlı Osmanlı Portföy Anka Serbest Fonu izahnamesi ek'tedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793642
BIST
14:3993.714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -422,82
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
94.618
En Düşük
93.413
14:395,8852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0009
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,8999
En Düşük
5,8746
14:396,5508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0317
|Açılış
|: 6,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,5678
En Düşük
6,5147
14:39281,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,23
|Açılış
|: 281,69
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
282,94
En Düşük
280,44