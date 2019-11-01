***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.11.2019 12:50
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fon' a Bağlı Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu güncel izahnamesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796086
BIST
14:2097.808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -660,36
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.745
14:205,7296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0169
|Açılış
|: 5,7240
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,7062
14:206,3935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0176
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
14:20278,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,37
|Açılış
|: 278,30
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,16
|59.873.961
|% 12,86
|
|KLMSN
|14,73
|42.173.043
|% 12,27
|
|ACSEL
|4,84
|13.093.112
|% 9,26
|
|ANELE
|2,16
|9.376.785
|% 8,00
|
|IZTAR
|5,97
|8.084.878
|% 7,96
|
|METRO
|2,32
|33.995.706
|% -20,00
|
|QNBFL
|28,96
|116.725
|% -12,77
|
|KPHOL
|2,56
|3.075
|% -8,57
|
|YGYO
|0,44
|6.475.309
|% -8,33
|
|DOKTA
|43,82
|17.867.815
|% -7,44
|
|THYAO
|11,54
|347.494.955
|% -0,86
|
|FENER
|16,42
|192.421.315
|% 3,27
|
|EREGL
|6,52
|190.729.471
|% -0,31
|
|GARAN
|9,21
|141.702.611
|% 0,11
|
|ISFIN
|2,44
|137.972.943
|% -3,56
|
|IHLAS
|0,60
|49.377.131
|% 3,45
|
|ISFIN
|2,44
|137.972.943
|% -3,56
|
|MEPET
|1,84
|74.333.413
|% 0,55
|
|THYAO
|11,54
|347.494.955
|% -0,86
|
|EREGL
|6,52
|190.729.471
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3977
|7,4348
|% 0,33
|
|Frank
|5,7848
|5,8197
|% 0,27
|
|Riyal
|1,5234
|1,5310
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-2,25
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,36
|
|Cumhuriyet
|1.842
|1.870
|-1,00
|
|Tam
|1.833
|1.879
|-0,69
|
|Yarım
|886
|909
|-0,33
|
|Çeyrek
|444
|455
|-0,16
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,09
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,00
|
|B. Petrol
|59,74
|59,74
|0,12
|
Seans Raporu
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14:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, PGSUS, TKFEN
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14:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, FROTO, TUPRS
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14:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -651, 93 kaybederek (% -0.69 ) 93, 831
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14:31
MSGYO, PAGYO, DENIZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:31
METRO, FRIGO, YGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında