***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.11.2019 08:36
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fona bağlı Osmanlı Portföy Birinci Değişken Fon güncel izahnamesi ek'tedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796797
BIST
12:02100.523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -2,04
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
100.722
En Düşük
100.368
12:025,7579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0059
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7667
En Düşük
5,7471
12:026,3854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3898
En Düşük
6,3667
12:02274,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,42
|Açılış
|: 274,91
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,59
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|NUHCM
|12,37
|23.347.758
|% 15,39
|
|NIBAS
|7,49
|749
|% 10,96
|
|EGCYH
|0,11
|1.103
|% 10,00
|
|AVGYO
|1,28
|43.901.815
|% 9,40
|
|BJKAS
|2,33
|224.373.540
|% 8,88
|
|TKURU
|9,21
|15.717
|% -6,69
|
|DENIZ
|21,20
|1.732.954
|% -5,78
|
|AFYON
|4,36
|13.230.780
|% -5,63
|
|ATAGY
|4,09
|52.958
|% -4,88
|
|GLBMD
|1,19
|446.830
|% -4,80
|
|THYAO
|12,00
|458.025.361
|% 1,18
|
|BJKAS
|2,33
|224.373.540
|% 8,88
|
|ASELS
|18,56
|187.785.971
|% -1,75
|
|GSRAY
|1,78
|146.689.264
|% 3,49
|
|TTKOM
|6,42
|111.702.504
|% 2,72
|
|BJKAS
|2,33
|224.373.540
|% 8,88
|
|GSRAY
|1,78
|146.689.264
|% 3,49
|
|THYAO
|12,00
|458.025.361
|% 1,18
|
|KRDMD
|2,27
|82.710.240
|% 0,89
|
|AVGYO
|1,28
|43.901.815
|% 9,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3900
|7,4271
|% 0,03
|
|Frank
|5,7684
|5,8032
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5286
|1,5363
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.487
|1.487
|2,45
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,59
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.816
|1.861
|-3,53
|
|Yarım
|878
|900
|-1,70
|
|Çeyrek
|440
|450
|-0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,58
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,38
|62,38
|-0,58
|