***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.12.2019 14:05
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.Hisse Şemsiye Fonu'na Bağlı Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi
Fon'u
(Hisse Senedi Yoğun) izahnamesi Ek'tedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805538
BIST
17:51113.682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 29,27
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
17:515,9599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0278
|Açılış
|: 5,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9611
En Düşük
5,9292
17:516,6539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0612
|Açılış
|: 6,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6539
En Düşük
6,5741
17:51289,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,00
|Açılış
|: 289,32
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,76
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|180,30
|15.028.855
|% 14,99
|
|HDFGS
|2,55
|121.286.186
|% 14,86
|
|GLBMD
|2,12
|970.769
|% 14,59
|
|ISGYO
|1,55
|445.036.462
|% 13,97
|
|TIRE
|4,10
|135.625.496
|% 10,51
|
|FMIZP
|45,50
|37.125.223
|% -15,11
|
|QNBFB
|37,10
|85.696.848
|% -14,20
|
|SMART
|10,04
|198.127.509
|% -11,54
|
|EGCYO
|0,38
|158.648
|% -9,52
|
|KFEIN
|11,30
|65.860.234
|% -6,15
|
|ALBRK
|1,53
|1.075.242.189
|% 6,25
|
|ISFIN
|4,00
|794.797.376
|% 1,27
|
|THYAO
|13,95
|510.966.334
|% -0,07
|
|ISGYO
|1,55
|445.036.462
|% 13,97
|
|TKFEN
|19,19
|327.481.789
|% 1,00
|
|ALBRK
|1,53
|1.075.242.189
|% 6,25
|
|ISGYO
|1,55
|445.036.462
|% 13,97
|
|ISFIN
|4,00
|794.797.376
|% 1,27
|
|IHLAS
|0,87
|126.281.129
|% 2,35
|
|KRDMD
|2,63
|294.205.572
|% 3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7835
|7,8225
|% 1,20
|
|Frank
|6,0828
|6,1194
|% 1,04
|
|Riyal
|1,5834
|1,5913
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.512
|-0,23
|
|Altın Gr.
|289
|289
|1,00
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|67,74
|67,74
|-0,17
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59TIRE
Yüzde 11.86 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 598, 293 adet işlem
-
17:58EGGUB
Yüzde 5.29 oranında artışla 48.58 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 853 adet işlem
-
17:57SEKUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 555, 382 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 97 artarak (% 0.05 ) 137, 778
-
17:56XU100
Endeks 113, 748 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 7, 678.00 milyon TL de