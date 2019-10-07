***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.10.2019 15:04
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790861
BIST
18:0599.649
En Yüksek
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En Düşük
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18:056,4667
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|Açılış
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285,02
En Düşük
281,62