***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2019 14:00
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796876
BIST
15:06101.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 806,39
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.386
En Düşük
100.368
15:065,7585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0065
|Açılış
|: 5,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7667
En Düşük
5,7458
15:066,3831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0129
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3903
En Düşük
6,3667
15:06274,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,40
|Açılış
|: 274,89
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,76
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|TMPOL
|4,23
|11.015.950
|% 14,95
|
|NUHCM
|12,22
|47.761.633
|% 13,99
|
|BERA
|4,15
|164.370.043
|% 9,21
|
|DOBUR
|3,90
|6.172.612
|% 7,73
|
|AVGYO
|1,26
|58.333.176
|% 7,69
|
|KSTUR
|18,90
|24.695
|% -10,00
|
|TKURU
|9,11
|43.057
|% -7,70
|
|SEKFK
|3,94
|143.950
|% -6,19
|
|DENIZ
|21,18
|2.529.586
|% -5,87
|
|COSMO
|1,17
|775
|% -5,65
|
|THYAO
|12,01
|700.755.939
|% 1,26
|
|BJKAS
|2,23
|349.484.600
|% 4,21
|
|ASELS
|18,57
|311.755.606
|% -1,69
|
|GARAN
|9,56
|230.871.882
|% 1,06
|
|GSRAY
|1,72
|217.882.939
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,23
|349.484.600
|% 4,21
|
|GSRAY
|1,72
|217.882.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,29
|138.491.835
|% 1,78
|
|THYAO
|12,01
|700.755.939
|% 1,26
|
|AVGYO
|1,26
|58.333.176
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3918
|7,4288
|% 0,05
|
|Frank
|5,7679
|5,8027
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5297
|1,5374
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.485
|0,61
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,35
|
|Cumhuriyet
|1.823
|1.850
|-8,00
|
|Tam
|1.814
|1.860
|-4,83
|
|Yarım
|877
|900
|-2,33
|
|Çeyrek
|440
|450
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,52
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,68
|62,68
|-0,28
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:18SNGYO
Yüzde 5.00 oranında artışla 0.84 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 184, 840 adet işlem
-
15:16AVGYO
Yüzde 7.69 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 639, 808 adet işlem
-
15:15DOKTA
Yüzde 6.67 oranında artışla 32.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 574 adet işlem
-
15:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 986, 79 artarak (% 0.80 ) 125, 089
-
15:14XU100
Endeks 101, 321 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 4, 891.00 milyon TL de